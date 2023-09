Starfield si aggiorna ancora con l'update 1.7.33, già online

Il viaggio di Starfield diventa ogni giorno sempre migliore, da oggi con l'update 1.7.33 che è stato già pubblicato su PC tramite Steam, Microsoft Store e Xbox Series X|S.

Il grande kolossal di Bethesda (lo trovate in edizione fisica su Amazon) continua inesorabile la sua corsa mentre il team di sviluppo, giustamente, continua a mettere mano al gioco.

D'altronde con un debutto come quello che ha avuto Starfield, che è diventato rapidamente il miglior lancio di sempre di Bethesda, di certo non si può rimanere fermi senza aggiornamenti.

Negli ultimi giorni c'è stato un update considerevole che ha aggiunto anche dei pulsanti molto richiesti, oltre a feature molto più importanti.

L'ultimo, più piccolo per dimensioni ma non per importanza, è già stato pubblicato in queste ore ed è l'update 1.7.33, annunciato da Bethesda sul sito ufficiale. Di seguito trovate le novità tramite la patchnote complessiva.

Generale

Personaggi: risolto un problema che poteva far sì che alcuni personaggi non si trovassero nella posizione corretta.

Stazioni stellari: risolto un problema per cui le stazioni stellari venivano etichettate come navi di proprietà del giocatore.

Venditori: risolto un problema che consentiva di accedere all'inventario completo di un venditore.

Grafica

AMD (PC): risolto un problema che causava la mancata visualizzazione corretta dei lens flare a stella sulle GPU AMD.

Grafica: risolto un problema di upscaling che poteva rendere sfocate le texture.

Grafica: risolto un problema che poteva causare problemi di fotosensibilità durante lo scorrimento del menu dell'inventario.

Prestazioni e stabilità

Scanner manuale: risolto un problema per cui lo scanner manuale causava intoppi.

Vari miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni per risolvere arresti anomali e blocchi.

Navi

Visualizzazioni: risolto un problema che causava la scomparsa degli oggetti visualizzati se applicati ai manichini a bordo della nave.

Visualizzazioni: risolto un problema per cui gli oggetti conservati nei contenitori di stoccaggio Razorleaf e nei porta armi scomparivano dopo aver requisito un'altra nave.

Come era facilmente prevedibile, questi aggiornamenti ufficiali si affiancano alle tantissime mod che stanno arrivando, come quelle che sbloccano il viaggio spaziale e che rendono il gioco ancora più bello da vedere.