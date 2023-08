Starfield è giocabile anche su Xbox One, più o meno

Starfield, il prossimo e atteso gioco di esplorazione spaziale di Bethesda, è previsto per il prossimo mese di settembre su Xbox Series X|S e PC, sebbene - tecnicamente - il gioco parrebbe essere giocabile anche su Xbox One.

Manca davvero poco al lancio del mastodontico progetto e i giocatori sono pronti al day-one.

Del resto, parliamo di un gioco che di suo conterrà oltre 1000 pianeti da scoprire, che poco non è.

Ora, come riportato anche da GameRant, i possessori della vecchia (se così possiamo definirla) Xbox One possono giocare a Starfield tramite il cloud gaming su Xbox Game Pass Ultimate, nonostante il gioco sia un'esclusiva PC e delle console Series X|S.

Per giocare al titolo Bethesda su One tramite cloud gaming è necessaria una connessione internet affidabile e veloce, anche se ciò potrebbe non essere il modo ideale per provare il gioco.

Per godere appieno di Starfield, i giocatori di Xbox dovranno procurarsi un PC di fascia alta o acquistare necessariamente una console Series X o S.

Sebbene la Series S sia decisamente più debole della Series S, Todd Howard in persona tempo fa ha garantito per Starfield, il quale dovrebbe essere comunque un'esperienza di qualità anche sulla piattaforma da gioco più economica della Casa di Redmond.

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno del resto giocare al titolo al lancio senza alcun costo aggiuntivo, ma potranno sborsare 34,99 dollari per ottenere l'accesso anticipato.

Ricordiamo infatti che il gioco beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe impensierendo alcuni giocatori.

Ma non solo: nelle scorse ore, la nostra redazione ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.