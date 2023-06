Starfield piace a tutti, ma Nonna Skyrim non lo sopporta

Bethesda si prepara a lanciare Starfield ma forse ricorderete che The Elder Scrolls VI è stato comunque annunciato. Nonna Skyrim se lo ricorda senz'altro.

Il fenomenale videogioco fantasy (che trovate su Amazon) ha conquistato il mondo dal 2011 ad oggi, e tra i suoi fan c'è anche Shirley Curry, forse la giocatrice più particolare di tutte.

Advertisement

Soprannominata Nonna Skyrim per la sua passione relativa... beh, a Skyrim, è diventata una vera beniamina e quando è stata male tutti si sono preoccupati per lei.

Più volte ha detto di voler giocare il prima possibile a The Elder Scrolls VI, e a quanto pare neanche Starfield servirà a placare la sua voglia.

Shirley Curry, 87enne da 1.22 milioni di follower su YouTube, oltre a Skyrim ha giocato a Fallout 4, Ark Survivor e The Call of Cthulhu, ma Starfield non sarà tra i prosismi titoli che faranno parte del suo canale.

Come riporta PC GamesN, Nonna Skyrim non solo non sarà presente all'interno di Starfield (il cameo di una nave chiamata "Grandma" l'aveva lasciato intendere), ma non ne vuole sapere niente del titolo fantascientifico di Bethesda.

Nonna Shirley ha rivelato di recente di non essere granché appassionata di videogiochi di fantascienza, e per questo non giocherà a Skyrim.

E non solo, perché non apprezza neanche il fatto che Bethesda stia lasciando ancora in sospeso The Elder Scrolls VI:

«Sono troppo arrabbiato perché sono usciti con quello invece di ES6. Ho aspettato troppo a lungo.»

Nonna Skyrim è diventata un'icona della community di The Elder Scrolls, tanto che sono in molti a sperare che Bethesda riesca davvero a fare uscire il gioco in tempi relativamente brevi.

Anche se non si unirà di certo alla lista di preordini di Starfield, che su Steam sono già da record. Non è certo l'unica, visto che il titolo ha già addirittura una recensione negativa.