Starfield crolla ancora, e molti danno la "colpa" a Baldur's Gate 3

Bethesda continua a credere nel suo Starfield, anche se il gioco sembra crollare inesorabilmente mese dopo mese.

Lanciato anche nel catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon), il titolo non sembra infatti voler riprendere quota.

Bethesda aveva del resto promesso che Starfield sarebbe migliorato, con l'obiettivo di rendere giustizia alle promesse fatte ai fan e creare un'esperienza di gioco migliore in tutto e per tutto.

Ora, nonostante sia da poco arrivato anche "l'aggiornamento più grande di sempre", i numeri su Steam sono sempre più impietosi.

Come riportato da GamingBible, sembra proprio che Starfield abbia perso il 97% dei giocatori di Steam in appena 6 mesi.

Per molti non sarà una sorpresa: al momento del lancio, il gioco ha visto un gran numero di giocatori, con circa 330mila utenti contemporanei su Steam. Tuttavia, con il tempo, il numero è crollato a meno di 5.000 giocatori.

Su Reddit, un utente ha indicato Baldur's Gate 3 come il presunto "colpevole" della cosa, dicendo: «Ora che abbiamo giocato a Baldur's Gate 3, le aspettative per qualsiasi altro RPG sono molto più alte». Inutile dire che altri giocatori sembrano avvalorare questa tesi.

Molti utenti non sono affatto sorpresi del crollo, citando Starfield come un «gioco senza anima» o che presenta missioni ripetitive e dialoghi inutili di bassa qualità.

È chiaro che Bethesda deve iniettare nel gioco qualcosa di nuovo se vuole riportare i giocatori sul suo titolo. Chissà che in occasione del prossimo evento Xbox previsto questa settimana non esca fuori qualcosa di particolarmente interessante anche per il gioco in questione.

Vero anche che sempre Starfield è riuscito a portarsi a casa qualcosa ai Steam Awards 2023, dopo essere stato snobbato da chiunque dopo la sua release.

Ma non solo: una nuova patch si concentra in modo particolare sul miglioramento dell'aspetto di Starfield durante l'esplorazione dei Sistemi Colonizzati.