Starfield, c'è chi lo ha finito oltre 30 volte incontrando... se stesso

Starfield è disponibile da mesi, e c'è chi lo ama e chi lo odia. Ora, però, un giocatore parecchio appassionato al gioco è incappato in un caso davvero curioso.

Il titolo Bethesda ha infatti un gran numero di contenuti dalla sua.

A ciò aggiungeteci anche le mod, come quella che ha incluso la Torre di Pisa, la NASA e il celebre Volto su Marte.

Come riportato anche da GamingBible, però, ci sono segreti che si scoprono solo dopo oltre 30 New Game Plus.

Per chi non lo sapesse, il New Game Plus permette ai giocatori di iniziare una nuova partita una volta conclusa la precedente e, a seconda del gioco, di trasportare statistiche e oggetti in una nuova campagna, e Starfield non fa eccezione.

Forse per alcuni giocatori due o tre campagne New Game Plus sono sufficienti, ma un fan di Starfield ha portato la devozione per il gioco a un livello superiore.

L'utente Niko non solo è al suo 33imo New Game Plus, ma ha anche incontrato se stesso in Starfield, letteralmente.

Inoltre, è chiaro che non si tratta di un glitch o di una coincidenza generata proceduralmente, perché gli NPC, tra cui Sarah Morgan e il doppelganger, hanno risposto con lo stesso livello di sorpresa del giocatore.

Si tratta davvero di una trovata davvero curiosa, oltre che davvero rarissima.

"Dopo aver viaggiato attraverso 34 multiversi (NG+33) ho finalmente deciso di stabilirmi. Perché? Ho incontrato me stesso dal primo universo mentre consegnavo il manufatto alla costellazione", ha detto Niko. "E non ci crederete, ma ho convinto ME a unirsi al mio equipaggio. Starfield è il più grande gioco mai realizzato!".

Rimanendo in tema, per combattere la noia un pirata di Starfield ha portato una missione all'estremo e ha costruito una vera e propria sala del trono con centinaia di rotoli di carta igienica.

Infine, le esplorazioni spaziali di Starfield stanno per diventare ancora più coinvolgenti, grazie ad una mod che aggiunge il meteo dinamico: dategli subito un'occhiata a questo indirizzo.