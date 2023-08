Starfield, Bethesda invita alla calma: «fate un respiro profondo»

Starfield, il gioco di ruolo d'esplorazione spaziale di Bethesda, è atteso al varco il prossimo mese di settembre.

Manca davvero poco quindi al lancio del gioco che troverete anche su console Series S (in vendita su Amazon), e gli sviluppatori sono pronti all'impatto.

Vero anche che alcuni fan non sono particolarmente impensieriti dagli eventuali bug che il gioco potrà avere al day-one.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, un dirigente di Bethesda invita alla calma prima che il gioco diventi realtà.

Rispondendo a un fan che chiede informazioni sull'aggiornamento next-gen di Fallout 4, annunciato l'anno scorso, il capo del publishing di Bethesda Pete Hines ha affermato che Starfield, per il momento, rimane la priorità dello sviluppatore.

«Non so se l'hai saputo, ma abbiamo in programma un nuovo gioco tra tre settimane», ha scritto Hines al giocatore con un pizzico di ironia. «È un po' una priorità».

Un altro fan chiede quando Starfield diventerà disco Gold e quando verranno diffusi maggiori dettagli sul preload sulle dimensioni del download. Hines ha risposto dicendo: «Fate un respiro profondo. Ho un team fantastico. Sappiamo cosa stiamo facendo».

Quindi, se anche voi, come noi, siete ansiosi di mettere mano al gioco, non resta che avere pazienza per un'altra manciata di settimane.

Al netto di ciò, ci auguriamo che il gioco esca al day-one nella forma migliore possibile possibile. Del resto, parliamo di un gioco che di suo conterrà oltre 1000 pianeti da scoprire, che poco non è.

Ma non solo: parlando ancora del gioco in questione, di recente un altro fan ha caricato uno screen di Starfield che mostra un primo piano di una pistola, ma con un errore di ortografia.

Infine, com'è noto Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe impensierendo diversi giocatori.