Starfield avrà 1000 pianeti, ma quasi tutti non avranno forme di vita

Se vi aspettavate di poter esplorare un universo ricco di vite sconosciute in Starfield, probabilmente dovrete ridimensionare leggermente le vostre aspettative: Todd Howard ha fatto chiarezza sui 1000 pianeti del gioco, evidenziando che non tutti saranno davvero abitati da altre forme di vita.

Anzi, pare proprio che la maggior parte di essi sarà completamente disabitata: "solo" circa 100 pianeti saranno effettivamente abitati da altre specie nel nuovo gioco di ruolo spaziale, in arrivo al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon)

Insomma, pur avendo utilizzato il procedurale per costruire i suoi pianeti, Bethesda ha cercato di mantenere un equilibrio durante la loro realizzazione, senza oltrepassare eccessivamente i confini del verosimile.

In un'intervista rilasciata durante l'ultimo Xcast di Kinda Funny (via DualShockers), Todd Howard ha infatti svelato che la maggior parte dei pianeti esplorabili sarà priva di forme di vita:

«Quando osservate un sistema, noi lo vediamo come se vi stessimo dando un menù di cose da fare. [...] Circa il 10% di questi pianeti ha la vita, okay? Ci stiamo spingendo fino al limite di ciò che le persone pensano, su quali pianeti sono abitabili e quali invece contengono risorse»

In altre parole, Todd Howard lascia intendere che l'esplorazione dei pianeti si baserà sulla distinzione tra zone in cui dovremo semplicemente raccogliere materiali e altre in cui invece potremo scoprire nuove forme di vita sconosciute.

Tuttavia, sapere che i pianeti disabitati rappresentano addirittura il 90% dell'intero gioco potrebbe deludere i fan desiderosi di fare scoperte, anche se l'enorme quantità di pianeti esplorabili potrebbe riuscire a compensare quello che sembrerebbe essere un limite da tenere in forte considerazione.

Ad ogni modo, l'esplorazione rappresenta soltanto una delle sezioni gameplay di Starfield, al punto che secondo Todd Howard si potrebbe perfino dire che l'ultima fatica di Bethesda è paragonabile ad avere «5 o 6 giochi in uno».

Un progetto che per Microsoft è particolarmente ambizioso, al punto che Phil Spencer ha ammesso che è stata Xbox a decidere di rinviarlo così a lungo.