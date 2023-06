Star Wars Outlaws avrà una cosa in comune con GTA

Star Wars Outlaws, il nuovo titolo dedicato alla saga di George Lucas dagli autori di The Division, sembra avere tutte le carte in regola per farcela.

Lasciando da parte giochi come Star Wars Jedi Survivor (che trovate su Amazon), questa volta l'avventura non vedrà la presenza dei poteri della Forza.

Pochi giorni fa Ubisoft Massive ha infatti mostrato il gameplay del gioco, dopo averlo presentato con un breve teaser.

Ora, dopo aver visto il gioco in azione, sembra proprio che Outlaws avrà una cosa in comune con la ben nota serie di GTA.

Come riportato anche da PCGamesN, Star Wars Outlaws sarà caratterizzato da un "wanted system" che assomiglierà molto a quello che Rockstar ha scelto per i suoi Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

Il direttore creativo Julian Gerighty ha spiegato: «È qualcosa che sarà sempre presente nel gioco. Se si viene catturati o si sfida l'Impero, si inizierà a essere ricercati e se si persiste compiendo altre azioni illegali, il livello aumenterà sempre di più».

«Ai livelli da ricercato più alti, l'Impero vi darà addosso con ogni mezzo possibile. È meglio cercare di evitarlo il più possibile», ha aggiunto Gerighty.

Farsi inseguire dai tirapiedi dell'Impero prima di passare agli AT-ST, agli AT-AT e forse anche agli Star Destroyer sembra un sogno a occhi aperti degno della migliore canaglia spaziale.

Star Wars Outlaws promette di essere un'esperienza in linea con le atmosfere della serie cinematografica, essendo ambientato tra Episodio V ed Episodio VI. Il gioco prenderà infatti il via tra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

Nei panni di Kay Vess, una canaglia alla Han Solo in cerca la libertà, assieme alla sua compagna Nix dovranno combattere, rubare e superare in astuzia i sindacati criminali della galassia.

Si tratta del primo, vero open world dedicato a Star Wars, in uscita nel 2024 e, da quello che abbiamo potuto vedere, sicuramente non scontenterà i fan storici.

Se volete recuperare tutti gli annunci e i trailer mostrati in occasione dell'Ubisoft Forward non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Infine, date anche un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor, davvero da non perdere.