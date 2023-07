Star Wars Outlaws avrà una cosa in comune con Assassin's Creed

Star Wars Outlaws, il prossimo titolo dedicato alla saga dagli autori di The Division, continua a svelare le sue carte.

Allontanandosi da prodotti come Star Wars Jedi Survivor (che trovate su Amazon), l'avventura in questione metterà da parte i poteri della Forza.

Ora, dopo aver visto il gioco in azione, sembra proprio che Outlaws avrà una cosa in comune con la ben nota serie di Assassin's Creed, più in particolare uno dei suoi capitoli open-world.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, in un'intervista con la rivista EDGE, il creative director Julian Gerighty ha rivelato che i singoli pianeti saranno grandi quanto due zone di Assassin's Creed Odyssey.

«È un'analogia grossolana, ma la dimensione di un pianeta potrebbe essere circa equivalente a due delle zone di Assassin's Creed Odyssey, per esempio». Ha detto Gerighty.

«Potrebbero essere due o tre zone. Ma non si tratta di un approccio epico del tipo 'tutta l'Inghilterra ricreata'».

A titolo di riferimento, in Assassin's Creed Odyssey - un gioco che richiede in media 45 ore di gioco solo per la storia principale - sono presenti sette regioni. Al momento in cui scriviamo, non sappiamo esattamente quanti pianeti ci saranno in Outlaws, ma come sottolinea TheGamer, i fan ritengono di averne avvistati almeno quattro, ma forse anche cinque, nei trailer.

Se questo numero è esatto, e ognuno di essi è grande quanto due regioni di Odyssey, allora sembra che il mondo aperto (o meglio, l'universo aperto) di Outlaws sia già significativamente più grande della mappa di Odyssey.

In ogni caso, non ci resta che attendere l'uscita di Star Wars Outlaws, prevista per il 2024, anche se al momento non sappiamo di preciso quando.

Restando in tema, sembra proprio che il prossimo Star Wars di Ubisoft Massive avrà una cosa in comune anche con la ben nota serie di GTA.

Infine, date anche un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor, davvero da non perdere.