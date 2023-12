Star Wars KOTOR 3 sviluppato dal team di Baldur's Gate 3? C'è chi lo desidera

Star Wars KOTOR Remake è ormai scomparso da molto tempo, tanto che è sempre più probabile che il titolo sia stato cancellato.

Il remake Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale su Amazon) è genericamente previsto in esclusiva su PS5 e fu annunciato in un PlayStation Showcase di 2 anni fa.

Lo scorso settembre erano emerse voci che volevano lo stato dei lavori sul progetto in serie difficoltà.

Ora, dopo il successo di Baldur's Gate 3, c'è chi è seriamente convinto che Larian Studios dovrebbe occuparsi di un eventuale Star Wars KOTOR 3 (via GamingBible).

Rispondendo a un tweet di PC Gamer, David Gaider, che non solo ha lavorato ai primi tre titoli di Dragon Age ma anche all'originale Star Wars: Knights of the Old Republic, ritiene che i Larian Studios sarebbero perfetti per un sequel dell'amata serie di RPG legati a Star Wars.

«Riuscite a immaginare Knights of the Old Republic 3, realizzato in stile Larian? L'idea che il mio amato HK-47 venga resuscitato, in stile mascotte, per agitare le braccia e gridare spesso "sacco di carne!" non mi entusiasmerebbe... ma tutto il resto dell'idea mi fa impazzire», ha twittato Gaider.

Vedremo mai Larian Studios sviluppare un vero e proprio terzo capitolo di Star Wars: Knights of the Old Republic? A questo punto, è difficile saperlo (anche se la Forza scorre potente in questa ipotesi), visto che il team è ora impegnato a tempo pieno a dare vita ai contenuti scaricabili di BG3.

Nel frattempo, gli appassionati si stanno preparando a Star Wars Outlaws, che male non sembra.

Ma non solo: qualcuno ha dato vita a un horror fan-made basato proprio sulla saga di Star Wars, davvero terrificante.

Infine, Star Wars Jedi Survivor è ora acquistabile al prezzo più basso di sempre: date un'occhiata all'offerta, in tempo per le prossime vacanze di Natale.