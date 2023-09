Star Wars KOTOR Remake potrebbe essere stato cancellato

Quello che sta affrontando Embracer nell'ultimo periodo non è certamente un periodo facile: dopo un periodo iniziale di folli spese e acquisizioni videoludiche — e non solo — il gruppo sta procedendo a un graduale ridimensionamento, con inevitabili licenziamenti e fughe di massa.

Già nelle scorse settimane avevamo assistito a una vittima illustre di queste operazioni con la chiusura di Volition, lo studio storico di Saints Row, ma adesso a farne le spese potrebbe essere stato anche il remake di Star Wars KOTOR, che potrebbe essere stato misteriosamente cancellato.

Ricordiamo che il remake Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale su Amazon) è attualmente previsto in esclusiva su PS5 e fu annunciato proprio in uno PlayStation Showcase apposito, ormai circa 2 anni fa.

Il trailer è sempre rimasto dunque visibile sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. O almeno, lo era fino a poche ore fa: come riportato da ComicBook, il video è stato infatti reso "privato" senza alcun preavviso, il che significa che non è più visibile dal pubblico.

Il filmato è naturalmente ancora visibile tramite alcuni reupload, uno dei quali vi proporremo qui di seguito, o alternativamente rivedendo l'intero evento di PlayStation, ma la versione originale del trailer è ormai sparita senza saperne il motivo.

Ma perché Sony avrebbe dovuto nascondere il video ufficiale? La paura dei fan, naturalmente, è che potrebbe averlo fatto in seguito a una richiesta della stessa Embracer, il che significherebbe una potenziale cancellazione di Star Wars KOTOR Remake.

Lo scorso maggio era stato lo stesso gruppo a smentire la stessa ipotesi, anche se lo sviluppo è stato così travagliato da aver perfino cambiato team di sviluppo dopo l'annuncio: la rimozione del trailer, inevitabilmente, non può che aver messo in allarme i fan, facendo tornare di grande attualità il tema di una cancellazione "nascosta".

Ovviamente, non possiamo che invitarvi a incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori notizie in merito.