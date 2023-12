Star Wars diventa un horror, e lo potete provare gratis

Quella di Star Wars è una saga da sempre molto florida nel mondo dei videogiochi, ma a quanto pare ora un fan si è superato.

Tralasciando capolavori come Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale su Amazon), gli appassionati hanno da sempre l'imbarazzo della scelta.

Advertisement

Vero anche che brutte notizie come la presunta cancellazione del remake di Star Wars KOTOR - lo stato dei lavori sul progetto parrebbe in serie difficoltà - non ha sicuramente fatto felici i più.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno avrebbe deciso di fondere Star Wars e Dead Space per un risultato davvero terrificante (in senso buono).

Da poco è stata infatti rilasciata una demo gratuita su Itch.io di Star Wars: Deathtroopers.

L'incipit è abbastanza semplice: cosa fareste se gli stormtrooper diventassero zombie? Improvvisamente i soldati più inutili della galassia diventano una minaccia reale.

Se guardate il trailer, noterete anche un Darth Vader non morto particolarmente inquietante.

I giocatori che hanno provato il gioco ne tessono le lodi. Questo dimostra che c'è molto spazio per il franchise e che i fan ne sarebbero entusiasti se ne avessero la possibilità.

È improbabile tuttavia che Disney permetta lo sviluppo di un gioco incentrato su un lato ancora più oscuro del Lato Oscuro, ma a colmare il vuoto ci pensano questi progetti dei fan, davvero ben fatti e degni di nota.

Ad ogni modo, gli appassionati della saga di Star Wars possono in ogni caso stare tranquilli, visto che si stanno preparando a Star Wars Outlaws, che male non sembra.

Restando in tema, dopo i numerosi dubbi sull'effettiva esistenza del remake di Star Wars Knights of the Old Republic, Disney ha provato a fare chiarezza.

Infine, Star Wars Jedi Survivor è ora acquistabile al prezzo più basso di sempre: date un'occhiata all'offerta, in tempo per le prossime vacanze di Natale.