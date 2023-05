Star Wars Jedi Survivor per PS5 con uno sconto del 19%!

Anche oggi, mercoledì 17 maggio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Star Wars: Jedi Survivor, che attualmente potete portarvi a casa a soli 64,99€, con uno sconto del 19% rispetto all'usuale prezzo di listino di 79,99€.

Star Wars Jedi Survivor, sviluppato da Respawn Entertainment, punta ad arricchire l'universo di Star Wars con nuove storie, personaggi e mondi, proponendo anche combattimenti entusiasmanti che sono stati molto apprezzati nel precedente capitolo, Star Wars Jedi Fallen Order.

Star Wars Jedi Survivor è ambiento cinque anni dopo gli eventi narrati in Star Wars Jedi Fallen Order. Il protagonista, Cal, è ancora costretto a difendersi dall'Impero, ma, allo stesso tempo, si confronta con l'enorme responsabilità di essere uno degli ultimi Jedi sopravvissuti nella galassia.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che "Star Wars Jedi: Survivor è un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise".

