Star Wars Eclipse è vivo? Un post social accende le speranze

Dopo un lungo silenzio radio, l’account X ufficiale di Star Wars Eclipse è tornato improvvisamente attivo, con un semplice quanto eloquente «Ciao, è passato un po' di tempo.»

Questo breve messaggio ha scatenato immediatamente le speculazioni dei fan, convinti che ci sia in arrivo un grande reveal sul misterioso titolo firmato Quantic Dream.

Poco dopo, un secondo tweet ha invitato gli utenti a iscriversi al sito ufficiale del gioco per restare aggiornati, rafforzando l’idea che qualcosa si stia finalmente muovendo, dopo rumor e voci preoccupanti.

L’occasione più concreta per rivedere il gioco? La prossima Star Wars Celebration, che si terrà a Los Angeles dall’1 al 4 aprile 2027. Proprio in quell’occasione, il team ha confermato che Star Wars Eclipse farà un’apparizione ufficiale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Attualmente, secondo indiscrezioni, il gioco punterebbe a una finestra di lancio verso la fine del 2026.

Tuttavia, la partecipazione all’evento del 2027 lascia aperti interrogativi su possibili ritardi interni, mai confermati dallo studio.

Va ricordato che Quantic Dream è diventata una sussidiaria di NetEase nel 2022, e nonostante un recente rimescolamento interno della compagnia cinese, lo studio ha assicurato che lo sviluppo del gioco non ne è stato influenzato.

Star Wars Eclipse promette di unire lo stile narrativo profondo di Quantic Dream (già noti per Detroit: Become Human - che trovare su Amazon - e Beyond: Due Anime) a un’ambientazione galattica intrisa di scelte morali, azione e storie intrecciate.

Da fan della saga di Star Wars, non posso che essere intrigato ma anche un po’ scettico.

L’hype iniziale per Eclipse era altissimo, ma il silenzio stampa e ora questa apparizione rimandata al 2027 sembrano più una manovra di damage control che una strategia comunicativa ben studiata.

Se davvero il gioco doveva uscire nel 2026, perché aspettare un altro anno per mostrarlo di nuovo? Spero non sia l’ennesimo progetto ambizioso che finisce nel limbo. Ma se c’è una cosa che l’universo di Star Wars ci ha insegnato, è a non perdere la speranza.

Restando in tema, il primo trailer del nuovo Star Wars Zero Company ha svelato la finestra di lancio.