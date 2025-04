Star Wars Zero Company, il primo trailer svela la finestra di lancio

Ha fatto parlare un pochino di sé negli ultimi mesi, e ora Star Wars Zero Company si mostra finalmente con il primo trailer ufficiale.

Lucasfilm Games, Respawn Entertainment e lo studio Bit Reactor ci hanno finalmente fatto vedere Star Wars Zero Company, un nuovo titolo single-player che porterà i giocatori nel cuore delle Guerre dei Cloni in una veste inedita: quella della guerra invisibile, fatta di missioni nell’ombra e scelte difficili.

Il gioco è attualmente previsto per il 2026 e sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ecco il primo trailer lanciato in occasione della Star Wars Celebration a Tokyo, che si tiene proprio in questi giorni:

Zero Company sarà un gioco tattico a turni, con una struttura da strategico in tempo reale ispirata alle operazioni militari clandestine, e si concentrerà su una squadra d’élite guidata da un ex ufficiale della Repubblica chiamato Hawks.

Il protagonista guiderà un manipolo di specialisti provenienti da tutta la galassia, assoldati per affrontare una minaccia che potrebbe compromettere l’equilibrio dell’intero universo di Star Wars. La storia sarà inedita, ma inserita nel canone ufficiale, e sarà ambientata nella fase finale delle Guerre dei Cloni.

Gli sviluppatori promettono un’esperienza narrativa intensa, con personaggi carismatici, alleanze fragili e missioni ad alto rischio. Il titolo mira a offrire sia profondità strategica che immersione cinematografica, grazie anche alla collaborazione diretta con Lucasfilm Games.

Non sono stati mostrati ancora video di gameplay, ma è già possibile aggiungere Star Wars Zero Company alla lista dei desideri sul sito ufficiale www.starwarszerocompany.com.

I fan di Star Wars hanno quindi ufficialmente un nuovo gioco da attendere, mentre Star Wars Outlaws proprio in questi giorni ha lanciato il suo aggiornamento più importante legato alla storia.