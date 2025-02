Quantic Dream e Star Wars: Eclipse a rischio? Arriva la risposta

Il gigante cinese dei videogiochi NetEase ha smentito le voci di un possibile ritiro dal mercato occidentale, nonostante le recenti chiusure di studi e licenziamenti.

La società ha ribadito il suo impegno nell'espansione globale, mentre lo sviluppatore Quantic Dream ha assicurato che i suoi progetti, incluso Star Wars: Eclipse, procedono come previsto.

La notizia arriva in un momento di turbolenza per l'industria videoludica, con numerosi tagli e cancellazioni di progetti che hanno colpito diversi grandi publisher negli ultimi anni.

In questo contesto, le voci su un possibile disimpegno di NetEase dal mercato occidentale avevano suscitato preoccupazione, soprattutto considerando gli ingenti investimenti effettuati dalla società in studi di sviluppo europei e nordamericani.

Guillaume de Fondaumière, CEO di Quantic Dream, ha voluto rassicurare i fan in un comunicato su LinkedIn: «Vogliamo assicurare a tutti che i nostri studi di Parigi e Montreal non sono stati colpiti. Continuiamo a sviluppare i nostri progetti a pieno ritmo, con diverse posizioni aperte in entrambe le sedi».

Ha inoltre sottolineato che NetEase «è stato un partner dedicato, fornendoci la libertà creativa e le risorse finanziarie necessarie per la crescita del nostro studio».

Un portavoce di NetEase Games ha dichiarato a IGN US: «Per quanto riguarda gli sforzi di business all'estero, NetEase non ha vacillato nei suoi piani di espansione globale. Il nostro approccio 'a due punte' (che combina ricerca interna e investimenti per esplorare i mercati globali) sta ancora progredendo attivamente e producendo risultati positivi».

Riguardo alle voci di possibili vendite di studi acquisiti, NetEase ha chiarito: «Per gli studi che hai specificamente indicato, non ho sentito alcun cambiamento finora. Come previsto, ci aspettiamo di portare alcuni dei titoli al pubblico quest'anno».

Particolare attenzione è stata rivolta a Quantic Dream e al suo atteso titolo Star Wars: Eclipse. Sebbene de Fondaumière non abbia fornito aggiornamenti specifici sul gioco, ha affermato che «gli sviluppi dei nostri progetti attuali stanno procedendo come pianificato, e siamo pienamente impegnati a consegnare e lanciare questi titoli innovativi e di alta qualità in futuro».

Insomma, mentre NetEase ribadisce il suo impegno nel mercato occidentale, resta da vedere come l'azienda navigherà le acque turbolente dell'industria videoludica globale nei prossimi mesi e anni.

