Star Citizen come The Day Before? No, infatti ci sono novità

Star Citizen, sin dall'avvio della sua campagna di crowdfunding, ha ottenuto un successo da milioni di dollari.

In maniera decisamente diversa da giochi come No Man's Sky (che trovate su Amazon) Chris Roberts e il suo team hanno puntato a un gioco molto più ambizioso.

Il contatore di crowdfunding gestito da Cloud Imperium Games ha ampiamente superato la soglia dei 500 milioni di dollari.

Ora, specie dopo il flop di progetti come The Day Before, sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto Star Citizen, ma a quanto pare ci sono novità.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Cloud Imperium ha appena rilasciato l'aggiornamento Star Citizen Alpha 3.22: Wrecks to Riches e ha condiviso le note della patch completa.

Questo update porta di fatto nuovi contenuti al gioco. Inoltre, gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo trailer che potete trovare poco sopra.

Questo aggiornamento aggiunge 15 nuovi insediamenti derelitti. Questi sono dotati di missioni, elementi social e negozi e si trovano in tutte le zone selvagge di Hurston e microTech. Inoltre, tutti i PNG in questi luoghi sono neutrali.

L'aggiornamento 3.22 aggiunge anche i container di carico apribili. Questo permetterà ai giocatori di immagazzinare merci e oggetti.

Ma non solo: l'update aggiunge anche la possibilità di trasformare grandi pezzi di metallo recuperati dalle navi in un materiale raffinabile.

I giocatori possono anche aspettarsi di mettere le mani su una nuova astronave, l'Aopoa San'tok.yāi, oltre a nuovi veicoli, come l'Origin X1, l'X1 Velocity e l'X1 Force.

Vale anche la pena di notare che l'aggiornamento 3.22 introduce 20 acconciature per Squadron 42, oltre a contenere anche miglioramenti al gameplay.

Gli sviluppatori hanno implementato il rinculo procedurale delle armi e modifiche al bilanciamento dei combattimenti FPS.

Le note della patch completa di Star Citizen Alpha 3.22 Wrecks to Riches sono disponibili a questo link.

Parlando invece del recente big spaziale di Bethesda, ossia Starfield, il gioco è andato vicino ad avere il multiplayer dei fan.

Ma non solo: un bug piuttosto grave avrebbe rotto il gioco a un utente dopo oltre 600 ore.