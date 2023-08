Stalker 2 rinviato al 2024: ora è ufficiale

L'annuncio era ormai nell'aria, dato che ormai da diverso tempo non si avevano avuto più notizie dall'uscita, ma adesso è diventato ufficiale: Stalker 2 è stato ufficialmente rinviato al 2024.

La lista di giochi rinviati durante il corso dell'anno — ve ne avevamo già parlato fornendovi un lungo elenco — è dunque destinata ad allungarsi ulteriormente: i fan Xbox e PC saranno costretti ad avere ancora un po' di pazienza per uno dei giochi più attesi su Game Pass (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Come segnalato da Game Rant, l'annuncio è arrivato con un aggiornamento del Fact Sheet ufficiale, che ha modificato a sorpresa la data d'uscita ufficiale:

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà su PC e Xbox Series X|S nel Q1 2024».

In altre parole, adesso l'uscita di Stalker 2 è prevista in un periodo compreso tra gennaio e marzo 2024, confermando ufficialmente che non uscirà durante il corso di quest'anno.

Insomma, nonostante qualche mese fa arrivarono le smentite di rito in proposito, sembra che per GSC Game World sarà necessario prendersi del tempo in più per garantire la migliore produzione possibile.

Se non altro, questo rinvio significa che Stalker 2 sarà uno dei giochi di punta per Xbox Game Pass nel 2024: per il momento, non ci resta che attendere e augurarci che il lavoro continui a svolgersi nel migliore dei modi.

Potrebbe aver avuto un peso importante in questa decisione anche l'attacco subito da alcuni hacker pro-Russia: ricordiamo infatti che GSC Game World è un team ucraino che ha subito in prima persona gli effetti devastanti della guerra.

Gli hacker russi avevano diffuso in rete alcune parti di Stalker 2, sostenendo di aver avuto accesso a circa 30GB di materiale sensibile. Ovviamente, non possiamo sapere con certezza se sia questo il motivo, ma date le tempistiche è sicuramente un'ipotesi da non sottovalutare.

Continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine, qualora arrivassero ulteriori novità sullo sviluppo o chiarimenti sul motivo del rinvio.