Tutti i videogiochi rinviati durante il 2023 (fino ad ora)

I rinvii dei videogiochi sembrano ormai così scontati da fare raramente notizia: ci capita infatti spesso di segnalarvi sulle nostre pagine produzioni particolarmente attese, costrette a fare un passo indietro per venire posticipate, anche solo di pochi mesi.

Difficile non ricordare, per esempio, il clamoroso caso dell'adattamento della Suicide Squad, costretto al rinvio nel 2024 dopo le numerose polemiche e lo scarso entusiasmo constatato durante il reveal.

Ma questo è naturalmente solo uno di tantissimi casi: non possiamo infatti non ricordare che anche Final Fantasy VII Rebirth uscirà nel 2024, invece di fine 2023 come precedentemente annunciato, o che anche il misterioso Hollow Knight Silksong è nuovamente senza una data d'uscita.

Visto l'incredibile numero di rinvii a cui abbiamo assistito quest'anno, Twinfinite ha deciso di realizzare un curioso elenco con tutti i videogiochi posticipati durante il 2023, che vi riproporremo qui di seguito:

Tutti i videogiochi rinviati nel 2023

Suicide Squad: Kill the Justice League - Febbraio 2024 (prima: 26 maggio 2023)

- Febbraio 2024 (prima: 26 maggio 2023) Atlas Fallen - 10 agosto 2023 (prima: 16 maggio 2023)

- 10 agosto 2023 (prima: 16 maggio 2023) Immortals of Aveum - 22 agosto 2023 (prima: 20 luglio 2023)

- 22 agosto 2023 (prima: 20 luglio 2023) Goodbye Volcano High - 29 agosto 2023 (prima: 15 giugno 2023)

- 29 agosto 2023 (prima: 15 giugno 2023) Forza Motorsport - 10 ottobre 2023 (prima: primavera 2023)

- 10 ottobre 2023 (prima: primavera 2023) Endless Dungeon - 19 ottobre 2023 (prima: maggio 2023)

- 19 ottobre 2023 (prima: maggio 2023) The Day Before - 10 novembre 2023 (prima: marzo 2023)

- 10 novembre 2023 (prima: marzo 2023) Skull and Bones - TBA 2024 (prima: 9 marzo 2023)

- TBA 2024 (prima: 9 marzo 2023) Homeworld 3 - febbraio 2024 (prima: early 2023)

- febbraio 2024 (prima: early 2023) The Wolf Among Us 2 - TBA 2024 (prima: TBA 2023)

- TBA 2024 (prima: TBA 2023) Blue Protocol - TBA 2024 (prima: giugno 2023)

- TBA 2024 (prima: giugno 2023) Flintlock: The Siege of Dawn - TBA 2024 (prima: early 2023)

- TBA 2024 (prima: early 2023) Ark 2 - TBA 204 (prima: TBA 2023)

- TBA 204 (prima: TBA 2023) Warhammer 40,000: Darktide (Xbox) - TBA (prima: novembre 2022)

- TBA (prima: novembre 2022) Hollow Knight: Silksong - TBA (prima: entro giugno 2023)

- TBA (prima: entro giugno 2023) Pragmata - TBA (prima: TBA 2023)

- TBA (prima: TBA 2023) Final Fantasy VII: Rebirth - Early 2024 (prima: inverno 2023)

- Early 2024 (prima: inverno 2023) Test Drive Unlimited Solar Crown - TBA 2024 (prima: TBA 2023)

Quelli che vi abbiamo elencato fino a questo momento sono tutti i videogiochi che devono ancora uscire: di seguito troverete invece tutti i titoli ugualmente rinviati nel 2023, ma che nel frattempo sono già usciti.

The Dark Pictures: Switchback - 16 marzo (prima: 22 febbraio)

- 16 marzo (prima: 22 febbraio) Atelier Ryza 3 - 24 marzo (prima: fine febbraio)

- 24 marzo (prima: fine febbraio) The Last of Us Part I PC - 28 marzo (prima: 3 marzo)

- 28 marzo (prima: 3 marzo) Star Wars Jedi: Survivor - 28 aprile (prima: 7 marzo)

- 28 aprile (prima: 7 marzo) System Shock Remake - 30 maggio (prima: TBA 2022)

- 30 maggio (prima: TBA 2022) Amnesia: The Bunker - 6 giugno (prima: marzo 2023)

Come potete vedere voi stessi, la lista è particolarmente longeva e rende ancora più evidente quanto sia diventato complicato garantire una data di lancio certa e non soggetta a cambiamenti: se in alcuni casi si parla di rinvii di poche settimane, nei casi più clamorosi si è arrivati a giochi posticipati anche di un anno.

Speriamo naturalmente che il vostro titolo più atteso non sia presente nella prima parte di questa lista: nel frattempo, se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti già usciti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.