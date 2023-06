STALKER 2, hacker pro-Russia diffondono il gioco online

STALKER 2 è uno di quei prodotti che finiremo per associare per sempre, purtroppo, al conflitto tra Russia e Ucraina.

Lo shooter, la cui uscita è fissata per ora per il 2 gennaio 2024 (come potete verificare su Amazon), è stato tra i primi progetti a venire congelati per cause di forza decisamente maggiore.

Il team di sviluppo ucraino ha continuato a lavorare in ogni caso, cambiando nel frattempo anche paese, e cercando di aggiornare il più possibile tutti i giocatori.

Ma non ha avuto vita facile perché, oltre alla situazione della guerra di per sé, di recente GSC Game World ha ricevuto anche un attacco molto pesante da alcuni hacker pro-Russia.

Un utente anonimo del social network russo VK si assunse lo scorso marzo la responsabilità della violazione e minacciò di rilasciare dettagli sugli artwork e sulla storia del gioco, a meno che le sue richieste non fossero state soddisfatte entro il 15 marzo.

Gli hacker affermarono di aver ottenuto l'accesso a circa 30GB di informazioni tra concept art, grafica ambientale e mappe, schermate e filmati in-game che rivelano la storia del gioco.

Il tempo è passato e, tramite Twitter, il team di sviluppo ha confermato che gli hacker hanno effettivamente pubblicato online delle parti di STALKER 2.

«Il nostro team ha individuato una vulnerabilità sfruttata da un gruppo di hacker russi che attaccano l'azienda da quasi un anno e mezzo. Sfortunatamente, sono stati in grado di accedere e compromettere alcune delle nostre informazioni trapelate destinate a test interni di vari aspetti del gioco.»

Gli hacker hanno quindi mantenuto la loro promessa, mentre GSC Game World conferma che, in rete, sono presenti effettivamente dei pezzi di Stalker 2.

Ai quali non dovreste prestare attenzione. Questo almeno è quello che vi richiede il team:

«Chiediamo gentilmente agli stalker e a coloro che vorranno unirsi alla Zona in futuro di non guardare o condividere alcun materiale trapelato dal gioco. Sebbene questi materiali vengano utilizzati solo a scopo di test e non siano pronti per il rilascio, queste perdite potrebbero rovinare la tua esperienza di esplorazione della Zona da solo.»

A questo punto l'uscita definitiva del titolo è sempre più a rischio, anche se rimane in sviluppo ma potrebbe ritardare ulteriormente.

Intanto, per il capitolo precedente è uscita una versione giocabile in Unreal Engine 5, gratis.