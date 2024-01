Stalker 2 è stato rinviato, ma ora c'è la data di uscita

Stalker 2 ha trovato finalmente la fine del suo travagliato percorso perché, poco fa, il team di sviluppo ha finalmente annunciato la data di uscita dello sparatutto post-bellico: 5 settembre 2024.

Si tratta di fatto di un ulteriore rinvio, perché lo sviluppatore GSC Game World aveva ipotizzato e comunicato un periodo di uscita per S.T.A.L.K.E.R 2 Hearth of Chornobyl fissato per il primo quarto del 2024.

Ma non importa, perché finalmente possiamo provare con mano la fatica di un team di sviluppo che si è dovuto confrontare, come tanti altri nell'industria videoludica, con un lavoro a contatto con il conflitto Russia-Ucraina.

Così, a poche ore da un aggiornamento che effettivamente faceva presagire novità, GSC Game World ha comunicato la data di uscita insieme ad una lunghissima nota in cui parla direttamente con i giocatori.

«L'anno scorso, durante la Gamescom 2023, abbiamo finalmente avuto la possibilità di incontrarci di persona.», dice GSC Game World parlando con il proprio pubblico:

«Migliaia di giocatori hanno potuto provare il gioco da soli e fornirci in seguito il feedback tanto necessario. E come fanno sempre i veri amici, avete condiviso i vostri pensieri onesti sul gioco. Sia in positivo che in negativo, e di questo siamo grati.»

Dai feedback dei giocatori, GSC Game World dichiara di aver capito di avere bisogno di altro tempo per poter perfezionare S.T.A.L.K.E.R 2 Hearth of Chornobyl e dare ai giocatori l'esperienza di gioco migliore possibile:

«Ci siamo impegnati assolutamente a rilasciare il gioco nel primo trimestre del 2024 e abbiamo lavorato molto duramente per rispettare la finestra di rilascio. Ciò, tuttavia, non cambia il fatto che all’inizio di quest’anno eravamo ancora testimoni di una certa quantità di imperfezioni tecniche che mantengono S.T.A.L.K.E.R. 2 al di sotto degli standard previsti per l'esperienza finale che i nostri fan stanno aspettando.»

Dopo l'annuncio più importante per Stalker 2 chissà se al prossimo Developer Direct di Xbox vedremo qualcosa di più.

L'evento sarà online il 18 gennaio 2024 dalle ore 21:00, e Microsoft ha dichiarato che possiamo aspettarci «uno sguardo approfondito sui titoli in uscita, su come vengono creati e su chi li sta creando», che ci sia anche il titolo di GSC Game World? Visto che è stata Xbox a lanciarlo per la prima volta tanti anni fa, non è assolutamente da escludere un grande ritorno in questo senso.

