Stalker 2 si aggiorna, sarà al Developer Direct di Xbox?

Sembra che Stalker 2 abbia trovato finalmente la fine del suo percorso perché, poco fa, il team di sviluppo ha pubblicato i primi aggiornamenti sulle piattaforme online dopo mesi di lungo silenzio.

Il team di sviluppo GSC World è stato infatti coinvolto pesantamente nel conflitto Russia-Ucraina e, comprensibilmente, ha dovuto rallentare moltissimo i lavori sul proprio titolo.

E, come se non bastasse, nel settembre 2023 i locali dove lavora il team sono stati colpiti da un incendio, creando ulteriori disagi allo studio.

Negli ultimi tempi GSC Game World aveva per altro avviato anche una campagna di rimborsi, proprio perché la produzione è ancora incerta e il team ha voluto dare ai giocatori la possibilità di rivedere il proprio acquisto.

Le ultime informazioni ufficiali davano in uscita Stalker 2 per il 2024 senza ulteriori dettagli riguardo una data precisa ma, per la prima volta dopo tanto tempo, GSC Game World ha aggiunto delle novità al gioco.

Su Epic Games Store, infatti, sono apparsi dei nuovi screenshot del gioco che mostrano anche un avanzamento notevole dal punto di vista tecnico.

Li potete vedere anche qui sotto:

Attualmente Stalker 2 è fissato per il primo quarto del 2024, e molte fonti vicine a GSC Game World sostengono che il titolo possa uscire il 31 marzo 2024.

Il tempismo di questo aggiornamento potrebbe non essere casuale, perché tra pochissimi giorni ci sarà un nuovo Developer Direct di Xbox ed è probabile che GSC Game World possa annunciare la data di uscita di Stalker 2 proprio in questa occasione.

L'evento sarà online il 18 gennaio 2024 dalle ore 21:00, e Microsoft ha dichiarato che possiamo aspettarci «uno sguardo approfondito sui titoli in uscita, su come vengono creati e su chi li sta creando», che ci sia anche il titolo di GSC Game World? Visto che è stata Xbox a lanciarlo per la prima volta tanti anni fa, non è assolutamente da escludere un grande ritorno in questo senso.

