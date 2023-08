SSD Samsung 980 Pro, ottimo anche per PS5, con uno sconto del 29%!

Tutti i videogiocatori sanno quanto sia cruciale avere prestazioni al top quando si tratta della nostra amata PS5 o del proprio PC. Ognuno di noi desidera caricamenti veloci, passaggi tra le scene quasi istantanee e una capacità di archiviazione che permette di ospitare tutti i titoli preferiti senza preoccupazioni. Ora questa diventa una realtà accessibile grazie all'SSD Samsung 980 Pro. Progettato specificamente per integrarsi alla perfezione con la PlayStation 5, questo SSD non solo promette un'esperienza di gioco al top, ma ora è disponibile su Amazon a un prezzo estremamente conveniente.

Infatti, tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo l'SSD Samsung 980 Pro da 2 TB con heatsink, che attualmente potete portarvi a casa a soli 155,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 219,99€.

Samsung 980 Pro è un SSD di formato M.2 2280 dalle elevate prestazioni, perfettamente compatibile con la PS5. Per quanto riguarda le performance, vanta impressionanti velocità di lettura e scrittura, raggiungendo rispettivamente i 7000 MB/s e i 5000 MB/s, con un milione di IOP nelle prestazioni casuali 4K. L'unità è dotata di 1GB di cache DDR4 e utilizza la memoria NAND TLC di alta qualità di Samsung, offrendo una garanzia di cinque anni.

Un elemento di spicco dell'SSD Samsung 980 Pro è la sua avanzata tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0. Questa edizione potenziata del sistema Intelligent TurboWrite presenta un buffer che può estendersi fino a cinque volte rispetto alla sua versione antecedente.

Installare l'SSD Samsung 980 Pro sulla PlayStation 5 è un'operazione agevole e rapida. Il dissipatore integrato rappresenta un valore aggiunto, soprattutto in quelle configurazioni che non includono un sistema di raffreddamento dedicato allo slot M.2, come appunto la console PS5.

