Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di luglio 2025. Da segnalare il romanzo prequel di Blue Lock e il nuovo fenomeno dark fantasy Centuria.

Centuria 1 – Variant

UNA GRANDE SAGA DARK FANTASY. UN ENORME SUCCESSO IN GIAPPONE. Uno schiavo non possiede nulla. Uno schiavo non conta nulla. Clandestino su una nave in cerca della libertà, Julian viaggia in compagnia di cento prigionieri disposti a tutto pur di aiutarlo. Quando il vascello raggiunge un tratto di mare maledetto, si scatena un inferno che cambierà la sua vita per sempre. Un manga di Tohru Kuramori, allievo di Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man).Consigliato ai fan di Berserk.

Tower Dungeon 1

DALL’AUTORE DI BLAME! E KNIGHTS OF SIDONIA Maestro nel creare luoghi ricchi di atmosfera e architetture impossibili, ora Tsutomu Nihei si lancia nel fantasy. In una torre multilivello piena di insidie, il giovane Yuva deve salvare una principessa rapita da un mostro.

Blue Lock – Noi, Prima della Battaglia: Isagi / Nagi / Bachira – Romanzo

IL PRIMO ROMANZO DEDICATO AI PROTAGONISTI DELLA SERIE-FENOMENO SUL BATTLE ROYALE CALCISTICO Tutto ciò che non è ancora stato detto sugli attaccanti più amati del Blue Lock. Il racconto inedito del passato di Yoichi Isagi, Seishiro Nagi e Meguru Bachira prima di partecipare al progetto di Jinpachi Ego. Una lettura fondamentale per scoprire l’origine della passione di questi giovani bomber.

Tashiro, Che Tipo! 1

QUANDO L’OROSCOPO GLI AVEVA PREANNUNCIATO L’INCONTRO DEL SECOLO, EBIHARA NON SI ASPETTAVA CERTO DI IMBATTERSI IN TASHIRO… …Il compagno d’università è a dir poco inquietante e viene spesso frainteso per l’incapacità di relazionarsi. Dopo un iniziale malinteso, però, i due iniziano a frequentarsi ed Ebihara finisce per rendersi conto di quanto, nel caso di Tashiro, l’apparenza inganni…

All of Us Are Dead Cofanetto Completo (Vol. 1-5)

IL WEBTOON COREANO DA CUI È TRATTO L’INCALZANTE SERIAL TV LIVE ACTION DISPONIBILE SU NETFLIX Se a scuola scoppia un’epidemia zombie, come uscirne senza un graffio… o, più propriamente, un morso? I cinque volumi contemporaneamente in uscita e acquistabili singolarmente o in un’unica soluzione all’interno di uno splendido cofanetto da collezione. DA QUESTO FUMETTO LA SERIE SU NETFLIX

Il calendario completo delle uscite Planet Manga di luglio 2025

03 luglio

10 luglio

17 luglio

24 luglio

31 luglio