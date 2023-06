Square Enix avrebbe in cantiere un altro remake di un classico PS1

Stando ad alcune voci circolanti, sembra Square Enix abbia intenzione di rispolverare un altro classico del passato.

Dopo l'uscita di Tactics Ogre: Reborn (lo trovate anche su Amazon), gioco di ruolo strategico ben noto ai più, il colosso nipponico potrebbe dare vita a un nuovo rifacimento.

No, non parliamo di Final Fantasy Tactics - altro classico che forse tornerà - bensì di Star Ocean The Second Story.

Come riportato anche da da VGC, infatti, Square Enix sembra aver caricato un'immagine del remake non ancora annunciato di The Second Story.

Come riportato da RPG Site, un banner trovato sul sito web di Square Enix Support sembra mostrare un logo per un gioco chiamato Star Ocean The Second Story R.

Nel 2019 è stato pubblicato un remake del primo capitolo per Switch e PS4 con il nome di Star Ocean: First Departure R. Il presunto logo, quindi, sembra suggerire che un remake del secondo capitolo è in fase di sviluppo.

Per chi non lo sapesse, Star Ocean The Second Story è stato originariamente sviluppato da tri-Ace e pubblicato in Giappone da Enix nel 1998 inizialmente su PS1 (la società si è fusa con Square solo nel 2003). Sony lo ha poi pubblicato in Nord America nel 1999 e in Europa nel 2000.

Il gioco viene ricordato con particolare affetto da parte dei fan storici, pur non ottenendo lo stesso successo di Final Fantasy VII e simili.

Attendiamo quindi una conferma ufficiale, non appena il publisher nipponico deciderà di alzare il sipario sul progetto.

Ma non solo: stando alle ultime indiscrezioni circolanti in rete queste settimane, sembra che anche l'amatissimo Final Fantasy IX possa ricevere a breve un vero e proprio remake ufficiale, chiesto a gran voce dai fan.

Ma non solo: parlando di classici, due grandi JRPG dell’era GameCube stanno per tornare su console Nintendo Switch, dopo quasi 20 anni.