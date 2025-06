Un nuovo capitolo della saga di Spyro the Dragon potrebbe essere finalmente all’orizzonte.

Secondo il noto leaker eXtas1stv, Spyro 4 sarà presentato durante l’Xbox Games Showcase di domenica 8 giugno, previsto per le 18:00 ora italiana.

Il rumor arriva da una fonte considerata affidabile nell’ambiente, e che in passato ha anticipato con successo altri annunci importanti.

Il titolo sarebbe dunque pronto a fare il suo ritorno dopo anni di silenzio, cavalcando il rinnovato interesse per i platform 3D nostalgici, sulla scia di successi come Crash Bandicoot 4: It’s About Time e l’apprezzata Spyro Reignited Trilogy (che trovate su Amazon).

Inoltre, la stessa fonte afferma che durante l’evento verrà mostrato anche il nuovo gioco di Double Fine, il team responsabile del brillante Psychonauts 2. Nessun dettaglio concreto al momento, ma l'attesa è palpabile.

L’idea di un nuovo Spyro è una notizia che scalda il cuore di chi è cresciuto a pane e PlayStation negli anni ‘90. La Reignited Trilogy ha già dimostrato che la magia del piccolo drago viola funziona ancora alla grande nel panorama moderno, e un quarto capitolo inedito potrebbe riportare la saga a nuovi livelli di creatività.

Se davvero il reveal avverrà durante lo showcase Xbox, sarà interessante vedere in che direzione vorranno portare il personaggio: un ritorno alla formula classica, o magari qualcosa di più ambizioso? Al momento non mi è dato sapere.

E se a tutto questo si aggiunge anche un nuovo progetto firmato Double Fine, che male non è, il prossimo weekend rischia di diventare un momento memorabile per tutti i fan dei giochi di avventura e piattaforme.

Ricordo in ogni caso che Toys for Bob ha confermato una partnership con Xbox per il suo prossimo videogioco, cosa che già lascia pensare a un ritorno dello studio sui brand su cui ha lavorato in precedenza.