Il nuovo gioco degli autori di Crash e Spyro potrebbe essere esclusiva Xbox

Gli scossoni del mercato videoludico continuano con Toys for Bob che, dopo le recenti manovre tra Activision-Blizzard e Xbox, ha confermato che sarà proprio quest'ultima a pubblicare il loro prossimo titolo.

Gli autori di Crash Bandicoot 4 (lo trovate su Amazon) avevano preso infatti una decisione decisamente importante, dopo l'acquisizione di Activision da parte di Xbox.

Lo studio era stato ridimensionato dopo i licenziamenti avvenuti all'interno di Xbox, e per questo motivo Toys for Bob aveva deciso di rinnovarsi, ridimensionando gli studi e diventare completamente indipendente.

Ma i rapporti sono rimasti in qualche modo buoni con Xbox, e non solo perché ad un certo punto sembrava che Spyro Reignited Trilogy potesse arrivare su Game Pass.

Proprio oggi, infatti, è arrivata la conferma che Toys for Bob ha firmato un contratto di pubblicazione con la divisione gaming di Microsoft.

Lo studio lo ha annunciato direttamente tramite i propri canali social:

«Siamo entusiasti di annunciare che collaboreremo con Xbox per pubblicare il nostro prossimo nuovo gioco», conferma Toys for Bob.

Tuttavia, nonostante l'annuncio, non ci sono ovviamente informazioni su quello che sarà il videogioco in arrivo:

«Siamo ancora in una fase iniziale dello sviluppo, quindi potreste non avere nostre notizie per un po', ma sappiate che stiamo lavorando duramente su un'esperienza dalla quale siamo così ispirati! Non vediamo l'ora di condividere di più.»