Spyro 4 è in lavorazione, qualcuno ne è certo

Lo studio Toys for Bob starebbe lavorando con Microsoft al suo primo gioco da quando è diventata indipendente, tanto che qualcuno è pressoché certo che si tratti di un nuovo capitolo della serie di Spyro.

Il draghetto più amato del mondo dei videogiochi, visto anche nella Spyro Reignited Trilogy (che trovate su Amazon), si sta infatti facendo attendere.

Nonostante le indiscrezioni su un quarto capitolo ufficiale si rincorrono ormai da diversi mesi, i fan non hanno avuto nulla di concreto tra le mani.

Ora, dopo che è emerso che i dirigenti di Toys for Bob sono stati categorici nel mantenere il team unito e tornare al lavoro, forse il loro prossimo progetto è proprio Spyro 4.

Questo, perlomeno, è quanto emerso dal PAX East 2024 di Boston, evento nel quale il noto insider e youtuber "Canadian Guy" ha confermato che Spyro the Dragon 4 è in sviluppo presso Toys for Bob.

Lo youtuber ha quindi "confermato" senza troppi complimenti che un gioco inedito del franchise di Spyro è attualmente in sviluppo.

Canadian Guy ha anche reso noto che lo sviluppo di Spyro 4 è iniziato nel gennaio 2024, poco dopo la pubblicazione di Modern Warfare 3 (gioco per il quale Toys for Bob ha offerto supporto).

Ma non solo: sempre lo youtuber ha reso noto che lo stato cagionevole in cui si trova l’industria dei videogiochi, potrebbe essere "letale" per Spyro 4, sebbene una cancellazione al momento non sarebbe prevista.

Infine, nella nostra recensione della classica Reignited Trilogy vi abbiamo raccontato che «Toys for Bob è forse lo sviluppatore più adatto a godere dell’eredità lasciata in dote, e l’uso dell’Unreal Engine 4, qui egregiamente utilizzato, potrebbe essere il punto da cui ripartire.»