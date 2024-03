I creatori dell'ultimo Spyro di nuovo al lavoro

Il team di Toys for Bob è stato determinante nella creazione del grande franchise Skylanders di Activision, oltre a Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Del resto se la serie di Crash e quella di Spyro the Dragon (che trovate su Amazon) sono vive e vegete lo dobbiamo a loro.

Advertisement

Dopo i recenti licenziamenti in casa Microsoft, è stato reso noto che Toys for Bob continuerà a lavorare ai franchise di Crash e Spyro come studio completamente indipendente.

Durante una recente riunione (via Windows Central), è emerso che i dirigenti di Toys for Bob sono stati categorici nel mantenere il team unito e nel tornare allo stile di gioco per cui lo studio è noto.

Lo studio starebbe quindi lavorando con Microsoft al suo primo gioco da quando è diventata indipendente.

Matt Booty, ora a capo della divisione contenuti gaming di Xbox, avrebbe dichiarato che è stato raggiunto un accordo tra Xbox e Toys for Bob per il loro primo gioco come studio indie.

Tuttavia, non ha voluto descrivere esattamente di cosa si tratterà, anche se ha detto qualcosa del tipo, parafrasando, sarà simile ai giochi che Toys for Bob ha realizzato in passato.

Un riferimento alle "corna" potrebbe riferirsi proprio a Spyro the Dragon, che ancora oggi gode di una fanbase appassionata, ma nulla esclude che potrebbe anche essere qualcosa di completamente diverso, magari un'IP proprietaria di Toys for Bob.

Si vociferava anche che in seguito all'acquisizione di Xbox potesse essere al lavoro su un nuovo capitolo di Banjo & Kazooie — voci mai confermate, purtroppo — ma dopo quest'ultimo report il suo destino appare decisamente più reso.

Ovviamente, come sempre accade in questi casi, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Vedremo quindi se tutti questo porterà anche all'arrivo di un nuovo Spyro, che in numerosi occasioni era al centro di alcuni rumor.