Spuntano i primi dettagli su Emio, il misterioso horror di Nintendo

Nintendo sembra essere pronta a prendersi qualche rischio in più, in vista dell'imminente fine del ciclo vitale delle sue console Switch.

Pare infatti che le numerose novità svelate nel Nintendo Direct non fossero sufficienti: la casa di Kyoto aveva ancora un ultimo asso nella manica da svelare al momento giusto.

E quel momento è stato... ieri pomeriggio, per qualche motivo, quando con un trailer misterioso ha deciso di svelare quello che sembra essere un nuovo gioco horror in arrivo.

Al momento non sappiamo nulla su questo nuovo titolo, tranne il fatto che vedrà come figura centrale un misterioso personaggio chiamato Emio.

Atmosfere ben distanti da quelle viste in titoli come l'ultimo Luigi's Mansion (che trovate su Amazon), come testimoniato anche dalle prime classificazioni ufficiali che ci confermano come si tratterà di un titolo per soli adulti.

Qualche dettaglio in più arriva tramite la classificazione australiana, che oltre a confermare che si tratterà di un gioco vietato ai minori ci spiega anche quali saranno i temi affrontati all'interno di questo misterioso horror.

Sembra infatti che "Emio" affronterà temi forti, violenza, riferimenti al suicidio, crudeltà e abusi domestici: non esattamente ciò che ci aspetteremmo da un titolo Nintendo, insomma.

Di sicuro non si tratta di un genere che la casa di Kyoto ha affrontato spesso nel corso della sua storia: l'ultima volta che — a memoria, perlomeno — ricordiamo un horror pubblicato da Nintendo è stato Eternal Darkness, gioco cult per GameCube sviluppato da Silicon Knights.

E nel frattempo, GoNintendo segnala anche che Bloober Team ha annunciato proprio in queste ore l'intenzione di sviluppare un nuovo horror intitolato "Project M" per le console di casa Nintendo. Che sia proprio questo il misterioso "Emio"?

Difficile saperlo con certezza, ma sembra proprio che i fan degli horror potranno scoprire nuove interessanti produzioni anche sulle console Switch.

Continueremo a monitorare gli sviluppi e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più su questo misterioso titolo.