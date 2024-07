Nintendo ha anticipato un horror misterioso

Dopo che il Nintendo Direct del mese scorso ha offerto uno sguardo ai titoli in arrivo, come Metroid Prime 4, abbiamo pensato che Nintendo non avesse altro da mostrare per Switch. A quanto pare, ci sbagliavamo.

Le novità attese per la piattaforma ibrida sembrano infatti non essere finite.

Se già il Direct di giugno ha messo sul piatto un bel po' di titoli in uscita sembra proprio che ci sia anche un gioco horror all'orizzonte.

Difatti, come riportato anche da GameSpot, c'è qualcosa di inquietante all'orizzonte, a giudicare dal nuovo teaser di Nintendo.

Il video - visionabile poco sotto - non ci dice nulla sul gioco, nemmeno il titolo. Ma pone un'unica domanda: chi è Emio?

Presumiamo che Emio sia l'uomo con l'impermeabile e un sacchetto di carta in testa con un volto disegnato a mano.

Nintendo non è esattamente nota per i suoi giochi horror per adulti, ma questo è ciò che sembra essere, a meno che un eventuale Luigi's Mansion 4 non prenda una piega molto oscura.

Ad ogni modo, sarebbe interessante vedere Nintendo cimentarsi in un survival horror vietato ai minori, se questo è ciò che Emio si rivelerà essere.

Emio è apparso anche sulla home page di Nintendo, anch'essa priva di dettagli. Ciò che rivela è che l'espressione dell'uomo sorridente può cambiare.

Per quanto inquietante sia il suo aspetto, una delle espressioni alternative di Emio è ancora più sinistra.

Ora che il teaser è stato pubblicato, Nintendo presumibilmente informerà presto i fan. Da quello che vediamo, però, Emio sembra essere molto inquietante e diverso dalla maggior parte dei titoli del publisher. Staremo a vedere.

Nel mentre, se siete iscritti a Nintendo Switch Online, da questo momento potete provare gratis Mario + Rabbids: Sparks of Hope per un'intera settimana: leggi qui i dettagli.