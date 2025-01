Splinter Cell Remake come Metal Gear Solid? Parla Ubisoft

Splinter Cell, uno dei franchise più iconici di Ubisoft, starebbe per tornare con un remake che punta a modernizzare i suoi storici elementi stealth.

La serie, iniziata nel 2002 (l'ultimo capitolo lo trovate su Amazon), ha sempre avuto un focus sulla furtività, ma ora il team dietro il progetto si sta ispirando in modo dichiarato a uno dei capisaldi del genere: Metal Gear Solid.

Durante un’intervista con GamesRadar+ (via Tech4Gamers), il director di Splinter Cell, François Coulon, ha rivelato che l’approccio allo stealth di Metal Gear Solid è stato un faro per il team.

Coulon ha spiegato come il capolavoro di Hideo Kojima abbia mostrato al settore come creare meccaniche di gioco stealth basate su regole coerenti e ben definite:

«È un insieme completo e coerente di regole che ha definito la strada per ogni gioco stealth.» Secondo Coulon, la coerenza delle meccaniche di Metal Gear Solid è ciò che lo ha reso un'esperienza eccezionale.

Ogni elemento del gameplay era perfettamente bilanciato, e l’assenza di anche solo uno di essi avrebbe compromesso l’esperienza complessiva.

Non è la prima volta che Metal Gear Solid viene citato come fonte d’ispirazione per il genere stealth. Il gioco di Konami ha lasciato un’impronta indelebile, influenzando numerose IP.

Il remake di Splinter Cell punta a rimanere fedele all’originale, pur introducendo alcune modifiche. Ubisoft ha dichiarato che ci saranno cambiamenti alla storia e un aggiornamento tecnologico significativo, come l’utilizzo di riflessi ray-tracing per portare il gameplay stealth a un nuovo livello di realismo.

L’attesa per il remake di Splinter Cell è alta, e se Ubisoft saprà integrare le lezioni di Metal Gear Solid con la propria visione, i fan potrebbero trovarsi davanti a un gran gioco, capace di innovare e onorare il passato.

Ora, con entrambi i franchise impegnati in remake, è interessante vedere come le idee del passato verranno rielaborate per il pubblico moderno.

