Splinter Cell, i fan esprimono le loro preferenze per il futuro della serie

Ubisoft sembra aver dimenticato il franchise di Splinter Cell, a conti fatti uno dei più apprezzati di sempre tra quelli prodotti dal publisher d'oltralpe.

Dopo Splinter Cell Blacklist (ancora acquistabile su Amazon), la serie action-stealth è letteralmente sparita dalle scene, con sommo dispiacere dei fan storici e non solo.

Al di fuori di breve teaser trailer del remake del primo capitolo, il ritorno di Sam Fisher si sta facendo attendere più del dovuto.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan concordano che la serie dovrebbe ripartire al più presto.

In un recente thread di blizzardmate si legge: «Questo gioco è in ritardo per un sequel», accompagnato dalla copertina di Splinter Cell Blacklist.

Sebbene non sia il capitolo preferito da tutti, visto che parecchi amano giustamente Splinter Cell Chaos Theory, Blacklist è un titolo solido e che ha mostrato come potrebbe essere uno Splinter Cell current-gen.

«Onestamente preferirei un soft reboot. Qualcosa che Blacklist avrebbe dovuto essere ma non è stato. È comunque divertente da giocare», ha scritto un altro fan.

E ancora: «[Vorrei un seguito] solo se realizzato come Chaos Theory o Double Agent. Se si trattasse di un gioco sulla falsariga dell'ultimo Blacklist, personalmente preferirei non avere un sequel».

Onestamente, un revival completo con il gameplay stealth originale, una grafica moderna e il leggendario Luca Ward che riprende il suo ruolo di Sam Fisher sarebbe un ritorno di classe per la serie. Staremo a vedere se Ubisoft esaudirà i desideri oppure no.

Ricordiamo che tempo fa era in lavorazione anche Splinter Cell: Hunters, il quale non sembrava affidarsi alla tipica meccanica dei battle royale, offrendo un'esperienza più tattica. A quanto pare, però, non lo sapremo mai.

Tornando a parlare del remake, che invece uscirà, avete letto che gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà un open world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave dell’esperienza?

