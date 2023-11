Spider-Man 2, ecco la patch 1.001.004 che risolve un po' di problemi

È tempo di un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man 2, il recente titolo firmato Insomniac Games che ha permesso agli amanti dell'arrampicamuri più famoso del mondo di indossare di nuovo la loro tuta da supereroi.

Come confermato dal team di sviluppo, questo nuovo aggiornamento (1.001.004) introduce diverse migliori e alcuni fix in Spider-Man 2, occupandosi di risolvere soprattutto problemi in cui capitava che il giocatore (o i nemici) rimanessero incastrati da qualche parte all'interno degli scenari.

Inoltre, l'aggiornamento si occupa anche di migliorare la stabilità e di risolvere dei problemi che potevano generarsi assegnando l'abilità di Salto Caricato a una scorciatoia sul controller.

Di seguito vi traduciamo il changelog completo, diffuso in inglese da Insomniac a questo indirizzo:

Risolto il problema per cui i giocatori potevano rimanere bloccati nel finale dei ricordi di Marko;

Risolto il problema per cui un boss poteva rimanere incastrato nell'ambientazione;

Risolti numerosi problemi in cui il giocatore poteva rimanere bloccato nel tutorial Galvanize;

Risolto un problema in cui i giocatori con scorciatoie abilitate potevano bloccarsi in un puzzle durante la missione 'New Threads';

Risolto un problema per cui il Salto Caricato poteva creare problemi se assegnato a una scorciatoia;

Risolto un problema dove la tuta Upgraded Classic aveva dettagli duplicati nell'occhio;

Risolti ulteriori problemi sui modelli che non si caricavano correttamente dopo lunghe sessioni di giochi;

Migliorata la stabilità.

Il gioco, come era facile prevedere vista la popolarità di Spider-Man, ha avuto un'accoglienza caldissima dal mercato, affermandosi come il miglior lancio di sempre per i PlayStation Studios. Potete scoprire di più dando un'occhiata alla video recensione firmata dal nostro Domenico Musicò, mentre il videogioco vi attende su Amazon.

E, a proposito di PlayStation Studios, in queste ore si è parlato tanto di future manovre che li interesserebbero, con Sony che starebbe valutando di rimanere nel solco dei suoi single player di successo, riducendo lo sforzo in favore dei GaaS a cui sembrava invece destinata dopo i recenti State of Play.

Considerando anche il terremoto che sta coinvolgendo Bungie in queste ore, vedremo quindi cosa accadrà davvero, dopo l'addio di Jim Ryan.