Space Marine 3 ha "ucciso" Star Wars KOTOR Remake? Saber fa chiarezza

Saber Interactive ha annunciato qualche ora fa Warhammer 40.000: Space Marine 3, ma c'è qualcuno che non ha dimenticato il passato recente e si è fatto una domanda: che fine ha fatto Star Wars KOTOR Remake?

Giusto ieri, infatti, Saber e Focus hanno annunciato ufficialmente un sequel dell'acclamatissimo Space Marine 2.

John Bert, Vice CEO di Focus Entertainment Publishing, ha espresso grande soddisfazione per l'accoglienza riservata a Space Marine 2: «Siamo stati onorati dall'incredibile risposta dei fan dopo il lancio di Warhammer 40,000: Space Marine 2»

Per questo, e per il successo del franchise, non è ben chiaro se il già problematico Star Wars KOTOR Remake sia stato cancellato o sia comunque in grande difficoltà.

Tuttavia Tim Willits, Chief Operating Officer di Saber, ha voluto rassicurare un po' tutti sullo stato di Star Wars KOTOR Remake, che per altro è sempre stato in bilico dopo il disastro recente di Embracer.

Lo ha fatto con un messaggio pubblico rivolto alla community (tramite Videogamer):

«Saber Interactive è uno dei più grandi sviluppatori indipendenti al mondo. Stiamo lavorando a numerosi giochi in molti generi diversi. Tutto ciò di cui abbiamo parlato è ancora in fase di sviluppo. Condivideremo informazioni sui prossimi giochi quando avremo qualcosa di interessante da condividere.»

Star Wars KOTOR Remake è avvolto in un silenzio quasi totale che ha alimentato speculazioni sul suo stato di avanzamento. Nonostante l'assenza di aggiornamenti concreti, Willits conferma che lo sviluppo procede, anche se probabilmente i fan dovranno pazientare ancora a lungo.

Alla fine dello scorso anno non c'erano stati ancora aggiornamenti al riguardo, pertanto non è ben chiaro quando e se rivedremo Star Wars KOTOR Remake in una forma più o meno concreta. Perché nel frattempo, a sottolineare l'assurdità della sua situazione, il progetto videoludico sembra essere scomparso ma per qualche motivo sarà trasformato anche in una serie TV.