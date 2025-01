Il remake di Star Wars KOTOR è sparito, ma sarebbe in arrivo una serie TV

Alla fine Star Wars Knights of the Old Republic potrebbe davvero tornare sotto una nuova veste nei nostri schermi, ma non nel modo che molti giocatori si aspettavano.

Mentre siamo infatti ancora in attesa di notizie sul misterioso KOTOR Remake, nelle ultime ore stanno iniziando a circolare indiscrezioni molto interessanti: pare infatti che il capolavoro originariamente sviluppato da BioWare potrebbe ricevere un adattamento a serie TV.

Non è la prima volta che circola questa ipotesi tra le pareti di casa Disney: lo scorso anno vi avevamo infatti segnalato l'interesse della sceneggiatrice di Star Wars Acolyte per adattare il grande classico (che trovate incluso nell'Heritage Pack su Amazon).

Questa volta l'indiscrezione arriva tramite un post pubblicato su Patreon (via Forbes) dall'insider Daniel Richtman, solitamente beninformato sulle novità riguardanti serie TV e film: nello specifico, pare che LucasFilm sarebbe al lavoro su una serie TV ambientata proprio nell'epoca di Star Wars KOTOR.

Un rumor che, se confermato, potrebbe testimoniare la volontà di rendere in qualche modo canonica l'opera di BioWare, ma che allo stesso tempo conferma il forte interesse di Disney per questo grande classico: cosa che la casa di Topolino aveva già affermato non molto tempo fa.

Come sempre vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali chiarimenti o comunicati ufficiali da parte dei diretti interessati, ma è sicuramente interessante che, mentre il remake ormai non si fa più vedere da anni, adesso si stia parlando addirittura di serie TV.

Monitoreremo attentamente la situazione e vi terremo aggiornati prontamente sulle nostre pagine, non appena avremo eventuali novità in più in merito.

Occorre in ogni caso ricordare che questo non significa che Star Wars KOTOR Remake sia stato cancellato, ma il videogioco risulta anzi ancora in sviluppo.

L'ultima dichiarazione ufficiale a tal proposito era arrivata dal COO di Saber, che ribadiva come il gioco sarebbe stato mostrato solo al momento opportuno.