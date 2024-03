Star Wars KOTOR Remake sembra davvero nei guai, ora

Star Wars KOTOR Remake è uno di quei videogiochi che sono finiti nel limbo dei percorsi produttivi delle aziende e, nell'ambito della situazione complicata di Saber Interactive dopo la vendita da Embracer, sembra che il titolo sia effettivamente nei guai.

Al contrario di Saber che, come ha spiegato di recente il COO Tim Willits, è in una situazione comunque ottimale anche dopo la vendita e, anzi, sta lavorando a tantissimi progetti tra cui Warhammer 40,000: Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando e Jurassic Park: Survival.

Tra questi non è stato menzionato Star Wars KOTOR Remake e forse, come riporta PC Gamer, c'è un motivo.

Più volte ci sono state voci contrastanti riguardo il destino di questo amato progetto, ovvero il remake di uno dei giochi di ruolo più amati di sempre.

Secondo Jason Schreier, Star Wars KOTOR Remake è comunque parte delle IP che Saber ha portato con sé dopo la vendita, ma non è ben chiaro cosa ne sarà dello sviluppo.

Saber Interactive ha infatti mantenuto il controllo di tutti gli studi brandizzati a nome Saber, oltre alle seguenti sub-divisioni: DIGIC, Fractured Byte, Mad Head Games, New World Interactive, Nimble Giant Entertainment, Sandbox Strategies, Slipgate Ironworks e 3D Realms, con relative proprietà intellettuali.

In questo contesto il CEO di Embracer, Lars Wingefors, è stato interrogato al riguardo e parlando di Star Wars KOTOR Remake ha risposto:

«No, penso che quel tipo di gioco abbia bisogno di un amore e un rispetto profondi, quindi. Senza dare tutti i dettagli, penso che ci sia ancora del tempo prima che quel gioco venga rilasciato.»

La situazione non sembra affatto semplice per Star Wars KOTOR Remake, e non essendoci aggiornamenti reali da parte di Saber Interactive non possiamo che sperare che ci siano dei colpi di scena.

