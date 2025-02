Nessuno li vuole ma tutti ci giocano: i live service dominano su PS5 e Xbox

Quello dei live service game è un argomento a dir poco spinoso, spesso inserito in discussioni infuocate da cui ne esce sempre una costante: tutti li odiano.

Eppure tutti ci giocano, come raccontano i dati alla mano (tramite Eurogamer).

Un nuovo studio di Circana rivela che oltre il 70% dei giocatori di PS5 e Xbox Series X|S negli Stati Uniti ha giocato ad almeno uno dei 10 principali giochi live-service a gennaio.

Inoltre, più del 40% del tempo di gioco totale su queste console è stato dedicato a questi stessi titoli.

L'analista Mat Piscatella di Circana ha evidenziato come i giochi live-service stiano dominando il mercato, assorbendo gran parte del tempo disponibile dei giocatori:

«Una volta i giocatori passavano da un grande gioco all'altro, acquistando spesso nuovi titoli. Ora i giochi live-service assorbono molto del tempo disponibile, ed è difficile battere qualcosa di gratuito se è di buona qualità.»

Questa tendenza sta mettendo in difficoltà molti studi che cercano di competere con franchise già affermati nel settore live-service. Titoli come Fortnite, Minecraft, League of Legends e Roblox continuano a dominare il mercato, lasciando poco spazio ai nuovi arrivati.

Secondo Piscatella, l'industria avrebbe bisogno di "sorprese positive" quest'anno e nel 2025 per contrastare questi trend. In particolare, l'analista fa riferimento al lancio di Nintendo Switch 2 e dei suoi nuovi giochi, oltre all'attesissimo GTA 6.

Questi dati potrebbero dare ulteriore forza a strategie come quella che vuole adottare Ubisoft. L'azienda francofona, infatti, ha candidato dichiaratamente di voler continuare in maniera incessante con i live service game, nonostante i fallimenti di nomi molto importanti come quello di Concord.

Per altro, anche le istituzioni si sono espresse recentemente nei confronti dei live service game. Precisamente il governo UK, che ha respinto ogni ricorso dei consumatori rispetto alla validità di queste produzioni sul mercato.