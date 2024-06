SoulCalibur non è ancora spacciato, per il director di Tekken 8

I picchiaduro stanno vivendo un periodo abbastanza florido, ma non tutti i franchise hanno avuto la stessa fortuna e tra questi c'è SoulCalibur, da tempo scomparso dalle scene e senza progetti all'orizzonte.

Dopo SoulCalibur 6 (lo trovate su Amazon) che non è stato affatto un grandissimo successo commerciale nel 2018, non c'è stato più nessun videogioco della serie e, almeno per ora, l'orizzonte del picchiaduro all'arma bianca sembra molto buio.

I fan di SoulCalibur devono abbandonare le speranze? Secondo Katsuhiro Harada non è ancora detta l'ultima parola.

Il director di Tekken 8 si è prodigato in un lunghissimo post su X per spiegare come funziona il mercato dei picchiaduro, perché qualcuno ce la fa ed altri no.

Harada ha spiegato che l'idea generale è che è incredibilmente difficile mantenere rilevante un gioco come un picchiaduro, per tante ragioni.

Non solo i giochi di combattimento hanno dovuto adattarsi al passaggio dal gioco arcade a quello per console domestiche, ma hanno anche dovuto navigare in un settore controllato da tipi di business, non necessariamente da quelli con esperienza nello sviluppo di giochi.

Tuttavia, nonostante i risultati altalenanti ottenuti dalla serie di SoulCalibur, secondo Harada c'è ancora possibilità che il team Project Soul, che si occupa della serie all'interno di Bandai Namco, possa tornare con un altro titolo:

«Dal mio punto di vista, non credo che il fuoco di Project Soul si sia spento. Ci sono ancora alcune persone in azienda che hanno la volontà di farlo. Mi piace credere solo che adesso non siano uniti.»

Secondo Harada, Project Soul aveva un "leader e uno staff con un'anima e una visione chiara", pertanto non è che manchi la qualità dagli autori di SoulCalibur.

Sarebbe davvero bello vedere anche il ritorno di SoulCalibur, in un momento in cui Tekken 8 e Street Fighter 6 stanno dominando il mercato, insieme a grandi ritorni come Marvel vs Capcom.

Katsuhiro Harada si prodiga spesso in analisi molto interessanti, e una di quelle che vi consigliamo di recuperare riguarda la scarsa attrattiva dei picchiaduro da parte dei giovani.