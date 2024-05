Tekken 8, Lidia è pronta a combattere nel nuovo trailer gameplay

Bandai Namco è quasi pronta a rilasciare ufficialmente il secondo personaggio DLC di Tekken 8: Lidia Sobieska sta per tornare a combattere dopo una breve assenza dal roster principale, dopo essere già stata svelata insieme a un'espansione della storia.

In occasione del Combo Breaker 2024, una celebrazione dei picchiaduro con alcuni dei tornei più attesi dalla community, gli sviluppatori hanno deciso di svelare a sorpresa il trailer gameplay ufficiale del nuovo personaggio DLC, mostrandoci in azione tutte le sue mosse principali.

Proprio come nel precedente capitolo, Lidia utilizzerà uno stile karate molto tradizionale, rispetto alle varianti con mosse uniche a cui i fan della serie sono abituati: potete ammirare il gameplay del secondo DLC di gioco qui di seguito.

Il trailer ci svela anche che ci saranno due introduzioni speciali confermate: una con Jin e un'altra con Reina, forse in previsione proprio dell'espansione della storia.

Ricordiamo ovviamente che, trattandosi di un personaggio DLC, la nuova combattente non sarà disponibile nel roster della versione base (che trovate su Amazon): sarà necessario acquistarla separatamente o assicurarsi di aver già acquistato il character pass.

Gli utenti che possiedono invece le edizioni Deluxe o Ultimate non dovranno fare ulteriori operazioni aggiuntive e potranno sfruttare la nuova combattente nel momento stesso in cui sarà disponibile.

A tal proposito, segnaliamo che purtroppo il nuovo trailer gameplay non ha ancora confermato la data d'uscita ufficiale, limitandosi a ribadire che sarà disponibile soltanto durante l'estate. Vi terremo come sempre aggiornati se dovessero emergere novità al riguardo.

Speriamo si riveli meno frustrante da affrontare rispetto ad Eddy che, come da tradizione per i fan più nostalgici, sta effettivamente riuscendo a vincere diversi incontri online utilizzando soltanto un tasto.

Restando in tema di reveal per i giochi di casa Bandai Namco, segnaliamo per i fan di Dragon Ball che un aggiornamento di Sparking Zero su Steam ha già svelato un nuovo personaggio giocabile.