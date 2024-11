Sopravvivere in Cyberpunk 2077 è ora davvero difficile, grazie ai fan

Il modder "Dark Fortune Teller" ha rilasciato una nuova mod per Cyberpunk 2077 chiamata "Dark Future", che trasforma radicalmente il gameplay introducendo meccaniche di sopravvivenza urbana.

La mod aggiunge al gioco (che trovate su Amazon) bisogni di base come idratazione, nutrizione ed energia, oltre a sistemi di infortunio e dipendenza.

Insomma, dopo mod come quella che migliora la visuale in terza persona messa in piedi dai fan, si fa ora un ulteriore passo avanti per trasformare il gioco di CDPR.

Il cuore della mod, come riportato anche da DSO Gaming, è la meccanica del "Nerve", che rappresenta lo stato di calma e controllo del personaggio.

Quando il Nerve è basso, il giocatore sperimenta effetti negativi come tremori e nausea, fino al rischio di infarto fatale se raggiunge lo zero.

Il Nerve diminuisce rapidamente in situazioni di stress come il combattimento, ma può essere ripristinato con attività rilassanti o consumando determinate sostanze.

Dark Future introduce quattro bisogni di base visualizzati sull'HUD: Nerve, Idratazione, Nutrizione ed Energia.

I giocatori dovranno gestirli attentamente per sopravvivere, tornando periodicamente ai propri nascondigli per recuperare attraverso attività come farsi una doccia o passare del tempo con interessi romantici.

La mod aggiunge anche sistemi di dipendenza e infortunio, offrendo un'esperienza di gioco più realistica e impegnativa.

Insomma, si tratta di un qualcosa che vi consiglio vivamente di scaricare, visto che questa aggiunta è in grado di trasformare non poco l'esperienza di base.

I dettagli completi sono disponibili sulla pagina NexusMods, da cui è possibile scaricare la mod, ovviamente in forma gratuita.

Dark Future è compatibile con molte altre mod popolari per Cyberpunk 2077, incluse quelle che migliorano a dismisura la grafica del gioco.

Ma non solo: avete letto anche che Cyberpunk 2077 arriverà su un'altra piattaforma dove mancava, ossia i PC Mac? Ecco tutti i dettagli del caso.