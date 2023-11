Sony annuncia una nuova acquisizione che guarda al futuro di PS5 (e non solo)

Continuano le acquisizioni nel mondo dei videogiochi, anche se quella annunciata da Sony Interactive Entertainment non riguarda unicamente PS5, sebbene la console di attuale generazione di console di PlayStation ne potrà beneficiare senz'altro.

In un post odierno sul blog ufficiale, Sony Interactive Entertainment ha infatti annunciato l'acquisizione dell'azienda britannica iSIZE.

Non è l'acquisizione da record per rispondere ad Xbox che gli analisti avevano previsto, ma è comunque interessante per le prospettive future di Sony e PlayStation.

«Siamo entusiasti di annunciare che Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") ha stipulato un accordo per acquisire iSIZE», esordisce l'azienda nel comunicato di Ueli Gallizzi, Senior Vice President dell'azienda.

iSIZE è una società con sede nel Regno Unito specializzata nel deep learning per la distribuzione di video. L'azienda crea soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per offrire risparmi di bitrate e miglioramenti della qualità per il settore dei media e dell'intrattenimento.

L’acquisizione fornisce a SIE una significativa esperienza nell’applicazione dell’apprendimento automatico all’elaborazione video, che andrà a beneficio della ricerca e sviluppo, nonché dei servizi video e di streaming.

Fondata nel 2016 e con sede a Londra, iSIZE dispone di un team di ingegneri ed esperti tecnici di talento che hanno sviluppato una suite di soluzioni software per ottimizzare i video. Ad esempio, l’azienda ha creato una soluzione di preelaborazione percettiva basata sull’intelligenza artificiale che consente ai codificatori convenzionali di terze parti di produrre video di qualità superiore con un bitrate significativamente inferiore.

Sarà interessante vedere come iSIZE potrà potenziare, lato gaming, il cloud streaming di PS5 che è stato lanciato di recente e che è sicuramente tra i piani futuri di Sony in cui vorrà investire.

Parlando di acquisizioni, invece, il 2024 potrebbe sconvolgere ulteriormente il mondo dei videogiochi. Gli analisti prevedono che anche il prossimo anno assisteremo a delle manovre finanziare importanti in questo ambito, con nuove acquisizioni in arrivo.