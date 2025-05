Sony sembra aver perso del tutto la fiducia in Marathon

Inizialmente pensato come il grande ritorno di Bungie e come uno dei progetti chiave per la nuova direzione che metteva al centro i live-service, oggi Marathon appare un caso sempre più difficile da gestire, come una proverbiale "patata bollente" su cui oggi Sony non sembrerebbe più credere.

Il pubblico non è mai rimasto convinto del tutto da questa operazione, ma la situazione è degenerata dopo che è emerso addirittura un furto di immagini e asset all'interno del gioco, cosa ammessa dalla stessa Bungie.

Nelle ultime ore sono emerse voci di un possibile rinvio di emergenza per provare a salvare il salvabile, ma adesso la situazione potrebbe essere ancora più grave del previsto: Sony avrebbe infatti perso del tutto la fiducia, decidendo di non investire su alcun tipo di campagna marketing.

A segnalare quest'ultima evoluzione della vicenda è stato l'insider e reporter Colin Moriarty nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Sacred Symbols+ (via The Game Post):

«Ho saputo da qualcuno familiare con i piani marketing per un mercato chiave all'estero che ad ora non c'è alcun piano per campagne marketing a pagamento per Marathon. Non so se questi piani siano stati condizionati da ciò che è accaduto recentemente o se ci fosse sempre stato questo programma o che altro. Ma è considerata una mossa insolita per un gioco di così alto profilo».

Considerando che le campagne marketing sono fondamentali per permettere agli utenti di far conoscere il tuo gioco — cosa ancora più importante per un live-service, che ha bisogno di una costante e ampia base di utenza — sembrerebbe insomma che Sony ormai non creda più che Marathon possa essere un successo, sempre ammesso che queste indiscrezioni risultino veritiere.

Se il report fosse confermato, sarebbe l'ennesimo brutto colpo per gli autori di Destiny (di cui trovate diversi gadget su Amazon) e che non lascerebbero immaginare un buon futuro per questo nuovo game as a service. Per il momento, devo comunque invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.

In queste condizioni, ritengo ci sia davvero il rischio concreto che Marathon si riveli un Concord 2.0, ma credo anche che sia questo caso che quanto sta accadendo recentemente con Fairgames dovrebbero far riflettere Sony su un cambio di strategia.