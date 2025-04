C'è chi pensa che Marathon sia Concord 2.0

La nuova fatica di Bungie, Marathon, è già finita nel mirino della community, con una parte del pubblico che la etichetta come “Concord 2.0”, facendo riferimento al deludente sparatutto PvP di Firewalk Studios pubblicato da PlayStation.

L’associazione nasce da un timore ricorrente: che anche Marathon segua lo stesso destino di un gioco che, tra scarso interesse del pubblico, un’estetica generica e un marketing praticamente assente, è diventato uno dei flop più discussi degli ultimi anni.

A smorzare i toni ci ha pensato Stephan Williams, ex VFX artist che ha lavorato proprio su Concord.

In un post emozionato pubblicato sul subreddit ufficiale di Marathon, Williams ha invitato i fan a non giudicare il nuovo gioco solo sulla base dei fallimenti passati:

«Ho letto commenti che definiscono Marathon come Concord 2.0 su Reddit, YouTube e Twitch, e volevo solo condividere cosa prova un uomo di quarant’anni che ha dedicato gran parte della sua vita a creare videogiochi.»

Williams ha ammesso apertamente i limiti di Concord e ha spiegato di comprendere perché non sia riuscito a lasciare il segno. Non ha cercato pietà, ma ha chiesto un po’ di empatia per chi sta provando a costruire qualcosa di nuovo:

«Ho lavorato su Concord e ho fatto del mio meglio. È andata male, ma non punite altri sviluppatori per i nostri errori. Siamo tutti esseri umani che cercano di creare qualcosa di speciale, e Marathon non fa eccezione. Siate gentili, siate fighi. I videogiochi dovrebbero essere divertenti.»

La risposta della community è stata, per fortuna, in gran parte positiva. Molti utenti hanno riconosciuto la delusione legata a Concord, ma hanno anche sottolineato come Marathon meriti di essere valutato per quello che è, e non per ciò che Concord non è riuscito a diventare.

Trovo che Williams abbia toccato un punto fondamentale: nel mondo dei videogiochi, dove si giudica spesso con superficialità e velocità, ci si dimentica facilmente che dietro ogni titolo ci sono persone.

Marathon potrebbe non piacere a tutti, ma stroncarlo in partenza solo perché Concord ha fallito è un’ingiustizia verso un team che sta ancora cercando di raccontare la sua visione. Diamogli almeno il beneficio del dubbio.

