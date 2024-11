Sì, Sony lavorava a PS5 Pro ancora prima del lancio di PS5

La mid-gen di PS5 è sempre stata realtà, nelle idee di Sony, e per nessun momento si è pensato di non realizzarla. Anzi, a dire il vero, la compagnia giapponese ha iniziato a pensare a PS5 Pro (la trovate su Amazon) e lavorarci già da prima del lancio vero e proprio di PlayStation 5, avvenuto nel 2020.

A riferirlo ai microfoni di Variety è stato Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment, che ha sottolineato l'importanza del successo di PS4 Pro in queste valutazioni strategiche della compagnia.

«Avevamo avuto una Pro nella precedente generazione» ha ragionato il dirigente, «dalla quale abbiamo imparato tanto. Quando stavamo vendendo PS4 Pro, in aggiunta rispetto a PS4, il 20% dei consumatori ha effettivamente comprato la Pro».

E non solo: nonostante si trattasse di un prodotto high-end, di fascia alta, non ha solo convinto giocatori già equipaggiati con PS4 a comprare anche la Pro, ma ha portato anche nuove fette di utenza. Certo, bisognerà capire se PS5 Pro riuscirà a fare lo stesso al prezzo a cui è proposta...

«Si trattava di un prodotto high-end, di un tier premium» ha continuato Nishino. «Quindi ci sono potenziali acquirenti per questo tipo di prodotti. Ed è stato interessante notare che non si trattava solo degli utenti già molto coinvolti: sono arrivati anche nuovi consumatori nel mondo PlayStation tramite PS4 Pro».

Alla luce di tutto questo, il dirigente è molto franco nel parlare della strategia della mid-gen di casa Sony:

«Così abbiamo iniziato a lavorare a PS5 Pro ancora prima del lancio di PS5. Si trattava di un altro progetto quinquennale, per noi. C'è stata una discussione sulla volontà di avere o non avere un'altra Pro – ma il punto è che ci sono tecnologie nelle quali si può crescere nel giro di tre o cinque anni: l'avanzamento tecnologico è più veloce nel mondo moderno. I PC si aggiornano ogni anno, i telefoni si aggiornano ogni anno. Non penso che dovremmo avere degli upgrade annuali, ma ci sono cose che possiamo mettere insieme per portare il meglio nel segmento del gaming console. Questa è la nostra visione».

L'idea di Sony è, insomma, quella di una mid-gen che possa inserire un po' di novità tecniche in attesa di una generazione completamente nuova, poiché dal suo punto di vista anche "solo" tre anni di avanzamento tecnologico possono dare vita a importanti novità per gli utenti.

Sarà interessante vedere con mano e raccontarvi quanto effettivamente l'esperienza di PS5 Pro differisca da quella offerta da PS5.

La console potenziata esordirà il 7 novembre prossimo al prezzo di listino di 799 euro – solo in versione digitale, senza supporto per i giochi fisici (il lettore, in quel caso, si acquista a parte).