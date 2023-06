Sony DualSense Edge, il controller dei tuoi sogni oggi in sconto!

Su eBay, il famoso sito di e-commerce, è disponibile una fantastica offerta che consente di acquistare il controller Sony DualSense Edge a un prezzo imperdibile! eBay, come di consueto, offre ogni giorno una moltitudine di promozioni. Noi abbiamo analizzato e selezionato per voi le più interessanti, per permettervi di sfruttare le occasioni più vantaggiose tra quelle proposte sul sito.

Grazie alle offerte di eBay, potete avere il controller Sony DualSense Edge a soli 209,99€, rispetto agli usuali 239,90€ di listino, con un risparmio reale di 30€. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

Sony DualSense Edge non è solo un controller, è un concentrato di innovazione e versatilità, superiore al DualSense standard in termini di personalizzazione e comfort. Tra le caratteristiche che lo rendono unico, Sony DualSense Edge offre controlli altamente personalizzabili, coperture delle levette intercambiabili e tasti che possono essere riassegnati a piacimento, consentendo un'esperienza di gioco estremamente flessibile.

Per garantire un comfort ottimale durante le sessioni di gioco più impegnative, Sony DualSense Edge è dotato di impugnature interne antiscivolo. Questo permette una presa salda e confortevole, anche nelle fasi di gioco più intense.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "DualSense Edge è il controller definitivo per i giocatori PS5. Nonostante un peso importante, il form factor e il grip sulle impugnature permettono di giocare in modo piuttosto comodo prima di avvertire la stanchezza; inoltre, la facilità di accesso alle personalizzazioni (compreso l'inserimento magnetico dei paddle posteriori) rende l'esperienza modulare capace di mutare forma per adattarsi all'utente".

