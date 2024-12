Sony conferma ufficialmente di voler acquisire Kadokawa

Quella che fino a poco tempo fa poteva sembrare soltanto la classica operazione da "fantamercato" sta diventando sempre più reale: ci riferiamo ovviamente alla possibile acquisizione di Kadokawa da parte di Sony, che avrebbe conseguenze importanti per l'industria videoludica e non solo.

Il gruppo multimediale è uno dei più importanti soprattutto nel campo degli anime, il che permetterebbe a Sony di assumere una posizione dominante sul mercato, ma non possiamo ovviamente dimenticarci dei videogiochi.

Questo perché Kadokawa possiede anche e soprattutto FromSoftware, autori di capolavori come Dark Souls, Blooborne ed Elden Ring (che trovate in offerta su Amazon).

La prima conferma ufficiale sulla veridicità dell'operazione era già arrivata da Kadokawa, ma adesso anche Sony ha confermato l'intenzione di acquisire l'intero gruppo il prima possibile.

In un'intervista rilasciata sul portale giapponese Bunshun (via 80 Level), la casa di PlayStation ha confermato di aver effettivamente inviato una lettera iniziale di intenti per acquisire le azioni della società.

Com'è tuttavia comprensibile, Sony ha anche aggiunto di non poter fare ulteriori commenti durante questa fase delle trattative.

Dalle voci di corridoio sembrerebbe che le discussioni sulla potenziale acquisizione stiano andando avanti da alcuni anni e che si sarebbe già entrati in una fase formale di negoziazione, il che lascerebbe trapelare ottimismo sul buon esito della trattativa.

Un contributo importante arriverebbe anche dagli stessi dipendenti di Kadokawa, scontenti dell'attuale dirigenza e che vedrebbero di buon occhio l'acquisizione della casa di PlayStation come opportunità per dei cambiamenti interni.

Potrebbe volerci ancora molto tempo, come sempre accade nel caso di acquisizioni importanti, ma questa ulteriore conferma serve a ribadire come ci sia la volontà da parte di entrambe le parti di chiudere con un accordo soddisfacente.

Continueremo ovviamente a monitorare gli sviluppi di questa incredibile vicenda: troverete gli ultimi aggiornamenti sulle nostre pagine, non appena ne sapremo di più al riguardo.