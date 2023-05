Annunciato PlayStation Access, il nuovo controller PS5 per l'accessibilità: ecco tutti i dettagli

In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull'accessibilità, Sony ha deciso di annunciare ufficialmente PlayStation Access, il nuovo controller PS5 pensato per rompere le barriere di accesso ai videogiochi.

Precedentemente svelato con il nome in codice "Project Leonardo", l'obiettivo di questo dispositivo è quello di rendere tutti i videogiochi più inclusivi, permettendo così anche ai giocatori con specifiche disabilità di poter utilizzare senza problemi l'intero catalogo di PS5 (trovate la console next-gen in sconto su Amazon).

Ricordiamo che il dispositivo era stato annunciato all'inizio dell'anno durante il CES 2023: con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, oggi possiamo scoprire tutte le novità più importanti di questo intrigante controller.

Ogni controller Access includerà un'ampia gamma di cappucci levette e tasti intercambiabili, offrendo così ai giocatori la possibilità di costruire il proprio layout personalizzato in base alle proprie esigenze.

Sarà possibile anche modificare la distanza della levetta analogica, utilizzarlo su superfici piane, orientarlo a 360 gradi o anche fissarlo su supporti esterni, come AMPS e treppiedi.

Il controller Access permetterà anche di collegare diversi accessori e levette speciali grazie alle quattro porte AUX da 3,5 mm: inoltre, tramite le impostazioni presenti sulla console PS5, gli utenti potranno impostare in qualunque momento le proprie combinazioni preferite di pulsanti.

I giocatori potranno infatti non solo utilizzare un unico controller, ma anche scegliere di utilizzarne due in coppia o una combinazione di Access e DualSense, regolando a loro piacimento tutti i tasti e la relativa sensibilità delle levette.

Un aspetto particolarmente interessante è la presenza di un tasto di attivazione/disattivazione per ogni pulsante, in maniera simile a quanto avviene con il blocco maiuscole sulla tastiera dei nostri PC.

Questo consentirà di utilizzare costantemente il pulsante senza bisogno di tenerlo premuto: ad esempio, potremo accelerare in un gioco di corsa premendo il tasto solamente una volta.

Al momento non è stata ancora confermata la data d'uscita ufficiale e il prezzo di Access, ma Sony ha promesso che nei prossimi mesi saranno forniti ulteriori dettagli ufficiali al riguardo: vi terremo aggiornati.

Per quanto si tratti di un controller particolarmente affascinante e che potrebbe rivelarsi utile anche su altre piattaforme, come il PC, Sony ha già ribadito che Access è stato disegnato per funzionare solo su PS5.

In ogni caso, si tratta di un'iniziativa che sicuramente merita solo elogi: anche Xbox si era voluta complimentare con Sony per quella che ha definito «un'ottima aggiunta» per l'accessibilità videoludica.