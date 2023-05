Sony alle grandi manovre: nuove acquisizioni in arrivo per PlayStation

Sony non è stata reboante quanto Xbox per le acquisizioni, ma non significa che non ci siano novità in arrivo per PlayStation.

Quella degli autori di Returnal è stata solo una delle tante mosse che sono arrivate e che, probabilmente, arriveranno nel prossimo futuro.

Servirebbe effettivamente uno scossone in questo senso perché, con il momentaneo flop di PlayStation VR2, l'azienda nipponica deve ritrovare lo slancio per il prossimo futuro.

Così come non fanno ben sperare le notizie delle esclusive cancellate nell'ombra e senza preavviso, in un periodo in cui Sony ha bisogno di nuovi nomi sui cui contare.

Nomi che potrebbero arrivare proprio dalle presunte acquisizioni, che Sony starebbe preparando in gran segreto (tramite The Gamer).

In una conferenza stampa, il presidente di Sony Hiroki Totoki ha affermato che la società potrebbe scorporare il suo braccio finanziario per aumentare le sue capacità di investimento.

Nello specifico, il presidente ha dichiarato:

«Per espandere la nostra crescita nel medio-lungo termine, avremo bisogno della capacità di investire nei sensori di immagine e nel business dell'intrattenimento a un livello completamente nuovo.»

Dopo l'investimento di Bungie per $3.6 miliardi, Sony non ha quindi intenzione di rimanere ferma dal punto di vista finanziario.

C'è da dire che Sony non comprende solo la divisione gaming, ma anche un mondo di prodotti e servizi per il settore tech.

Bisognerà quindi vedere quanto e come l'azienda nipponica vorrà investire ulteriomente nel mondo dei videogiochi, oppure altrove.

Tra questi settori c'è senz'altro anche il mondo del cinema e della televisione, in cui PlayStation ha già dimostrato di voler investire notevolmente con i suoi studi dedicati e i tanti progetti in arrivo.

Tutte queste eventuali novità potranno essere svelate al prossimo PlayStation Showcase, probabilmente. Nel quale potrebbero saltare fuori anche Sekiro e Ghost of Tsushima 2, tra i primi nomi che sono saltati fuori in attesa dello show.