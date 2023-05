PlayStation VR2, le vendite deludenti fanno riflettere Sony

PlayStation VR2 portava con sé grandi aspettative, ma la nuova generazione di realtà virtuale di Sony è stata accolta in modo tiepido.

Questo nonostante il visore, che trovate su Amazon, si sia comunque rivelato un hardware davvero di grandissima qualità.

Una vera nuova generazione, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, anche e soprattutto dal punto di vista meramente tecnologico.

Ma l'offerta di PlayStation VR2 non è stata abbastanza forte da far decollare le vendite, mentre i giocatori hanno cercato di impiegare il visore in ogni modo.

Le vendite dei primi periodi dal lancio sono fortemente a rilento, ma per Jim Ryan non c'è ancora motivo di allarmarsi.

VGC riporta infatti le dichiarazione dell'uomo di PlayStation, che commenta le performance del visore per la realtà virtuale.

Jim Ryan ha detto che è troppo presto per giudicare la popolarità e l'impatto sul mercato di PlayStation VR 2, perché c'è tempo:

«PS VR2 è appena stato lanciato, quindi potrebbe essere un po' presto per giudicare la sua popolarità, ma siamo felici di vedere molte reazioni positive da parte degli utenti e dei media.»

Quello del visore sarà quindi un percorso lungo, una corsa ancora da finire che, con i suoi oltre 40 giochi lanciati finora, potrebbe avere il potenziale per rimontare.

Nel corso dell'anno ne arriveranno altri, ed altri verranno annunciati probabilmente al prossimo PlayStation Showcase, insieme a nomi molto illustri.

«Continueremo a spingere in avanti in modo che coloro che acquistano PS VR2 possano goderselo a lungo e che possiamo anche assicurarci dei profitti», ha aggiunto Ryan nelle sua dichiarazione.

Il PlayStation Showcase sarà quindi da seguire anche per gli amanti della realtà virtuale, ma non solo. Ci sono grandi annunci nell'aria tra cui dei possibili ritorni molto attesi per i fan dei soulslike.